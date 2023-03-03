77.6 مليار درهم التداولات العقارية في أبوظبي خلال 2022

حقق القطاع العقاري بإمارة أبوظبي نمواً في حجم التداولات العقارية بلغ 77.6 مليار درهم، جاء من خلال 19,033 معاملة، شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بأنواعها المختلفة.

وقد شهد سوق أبوظبي العقاري زيادة عالية في النمو، وأداءً قوياً خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية بنسبة 8.5%، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 27.2% خلال الفترة نفسها، ما يعكس مرونة الاقتصاد في إمارة أبوظبي، ويعزِّز الدور الرئيس لقطاع العقارات في تنويع اقتصاد الدولة.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة تسجيل القطاع العقاري في الإمارة 9,010 صفقات بيع وشراء لعقارات بقيمة 23.5 مليار درهم، و10,023 معاملات رهن عقاري بقيمة 54.1 مليار درهم.

وتصدَّرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً بقيمة بلغت 4.2 مليارات درهم، تلتها جزيرة الريم في المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 3.4 مليارات درهم، واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الثالثة بقيمة 3.1 مليارات درهم، وجاءت الشامخة في المرتبة الرابعة بقيمة 2.1 مليار درهم، ومدينة زايد في المرتبة الخامسة بقيمة مليار درهم.

وقد أعلنت دائرة البلديات والنقل عن أحدث المناطق الاستثمارية الجديدة، وعددها 7 مناطق عقارية موزَّعة على إمارة أبوظبي خلال عام 2022. امتازت المناطق الاستثمارية بتنوُّع المشاريع والوحدات من حيث التصاميم والأسعار.

وتسمح المناطق الاستثمارية الجديدة بتملُّك الأجانب للعقارات، . وتتيح المناطق الاستثمارية الجديدة فرصاً استثمارية بميزة تنافسية، ومرونة سوقية عالية، لما تمتلكه من موقع حيوي وبنية تحتية، وبيئة آمنة ومستقرة تحفِّز الراغبين بالعمل والعيش والاستثمار.

وأكَّد سعادة الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل أنَّ سوق العقارات في إمارة أبوظبي واصل قدرته على تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات نمو عالية خلال عام 2022، نتيجة لتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج، إضافة إلى طرح خيارات استثمار عدة في السوق العقاري.

وقال: «توفِّر إمارة أبوظبي مناطق جديدة وفرصاً استثمارية عدة، ومواقع حيوية مناسبة للجميع، حيث تعدُّ وجهةً استثماريةً مُثلى لمختلف الأفراد والمستثمرين. وبدورنا نعمل في دائرة البلديات والنقل على الاستثمار في الموارد وابتكار الحلول اللازمة لتوفير بنية تحتية مستدامة ومتطورة ومتكاملة تلبّي احتياجات المجتمع من المرافق والخدمات، وتعزِّز أسلوب وجودة الحياة. ونحرص على وضع معايير وإجراءات وتطبيق قوانين وتشريعات، تكون امتداداً للقرارات الحكيمة من القيادة الرشيدة، والتي تعزِّز عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي، وتسهم في زيادة نمو القطاع العقاري».

وضمن مشاريع المناطق الاستثمارية العقارية الجديدة في أبوظبي، يأتي «مشروع بلووم ليفينج» في مدينة زايد الذي تطوِّره شركة «بلووم ديستركت»، وهو عبارة عن مجمع سكني عصري ومتكامل يحتوي على العديد من المرافق والخدمات، ويضمُّ ما يزيد على 4,500 وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل التاون هاوس والشقق. وقد أطلقت المرحلة الأولى من المشروع المسمّاة «قرطبة» في مارس 2022، ومن المقرَّر استكمال المرحلة الأولى بحلول الربع الأخير من عام 2024. كما أطلقت المرحلة الثانية «توليدو»، ومن المقرَّر استكمالها بحلول الربع الثاني من عام 2025.

المشروع الثاني: مشروع الريمان 2 في منطقة الشامخة، الذي أطلق من قِبَل شركة الدار العقارية في يونيو 2019، حيث شهدت المرحلة الأولى إنجاز 84% من أعمال البناء والتطوير، بما في ذلك استكمال رصف الطرق الداخلية والأعمال الهيكلية للمحطات الفرعية، بموازاة استمرار أعمال التشييد وبناء محطة ضخ مياه الري. وشملت المرحلة الأولى من هذا المشروع إطلاق ما مجموعه 496 قطعة أرض، وطُرحت المرحلة الثانية من المخطَّط الرئيس للمشروع، والتي تضمُّ 1111 فيلا متوافرة ضمن مجموعة واسعة من التصاميم والمخططات، ومتاحة للمشترين من الجنسيات كلها، ومن المتوقَّع تسليمها خلال الربع الأخير من عام 2025.

المشروع الثالث: مشروع ميناء زايد في منطقة ميناء زايد. فقد باشرت شركة الدار العقارية تطوير قطع أراضٍ ممتدة على مساحة تصل إلى نحو 1.5 مليون متر مربع في منطقة ميناء زايد، ما يوفِّر وجهة بحرية فريدة تشمل مرافق سياحية وسكنية وتجارية وخدمية وثقافية.

المشروع الرابع: «ياس هيلز» في منطقة الباهية، وهو يقع في قلب مدينة أبوظبي الجديدة، ويُطَوَّر على هيئة مجتمعٍ عالميٍّ راقٍ متعدِّد الاستخدامات، متصل بمرافق جزيرة ياس ونقاط المواصلات إلى مطار أبوظبي ودبي وإمارات الدولة جميعها، ويبعد 5 دقائق عن فيراري وورلد، و20 دقيقة من كورنيش أبوظبي، وعلى بعد 45 دقيقة من إمارة دبي.

المشروع الخامس: مشروع «براري عين الفايضة» في مدينة العين، وهو يقع بالقرب من جبل حفيت والمبزرة الخضراء، ويضم ما يزيد على 3000 قطعة أرض، وتستحوذ المساحات الخضراء على 60% من المشروع، ويضمُّ قنوات مائية، إلى جانب حدائق ومرافق متطورة ومدارس ومراكز للرعاية الطبية ومساجد ومراكز تجارية، إضافةً إلى أنَّ المشروع يقع قرب مشروع مركز أفنيو مول التجاري المقرَّر بناؤه خلال الفترة المقبلة.

المشروع السادس: مشروع «ذا جيت ويه» في منطقة ساس النخل، الذي تقوم شركة إشراق للاستثمار بتطويره بالتعاون مع «نورث أيكر»، وهو مشروع سكني فاخر، بتصميم معماري مختار ضمن أعلى المعايير الفنية وأرقى المواصفات، ويتوسط المشروع المسافة ما بين جسر المقطع وجسر الشيخ زايد، ويمثِّل واحة عصرية لرجال الأعمال والساكنين على حدٍّ سواء، ويضمُّ المشروع مجموعة من المباني السكنية والتجارية الواسعة، ويتميَّز بالقرب من مراكز التسوق التجاري، والفنادق العالمية.

المشروع السابع: مشروع منازل الريف ومشروع مرزاب في منطقة السمحة، حيث أطلق المشروع الأول في نهاية عام 2014، ويتألف من مجمع سكني يضمُّ 860 فيلا، ومرافق خاصة بالمجمع، ومساحات خضراء واسعة وشبكات للبنية التحتية والطرق. أمّا مشروع مرزاب، فقد أنجزت جميع التراخيص التخطيطية وتراخيص البناء الخاصة به، ويتكوَّن من 19 مبنى سكنياً (أرضي و3 طوابق)، ويحتوي على 739 وحدة سكنية متنوعة المساحات.

المصدر: م أ