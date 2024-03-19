7500 موظف تسرحهم يونيليفر وتفصل وحدة المثلجات

أعلنت “يونيليفر“، عن خططها لتسريح 7500 موظف- من أصل 128 ألف موظف على مستوى العالم، فيما قالت إنه عملية إصلاح شاملة لتوفير 869 مليون دولار على مدار الاعوام الثلاثة المقبلة تتضمن فصل وحدتها للآيس كريم، والتي تضم كلاً من «بن آند جيريز» و«ماغنوم».

إعادة الهيكلة هذه ستنطلق فورا ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هاين شوماخر: “لقد التزمنا بموجب خطة عمل النمو، بالقيام بأمور أقل بشكل أفضل، وبتأثير أكبر”، مضيفا أن تسريع الخطة سيتم من خلال الخطوات التي أعلنت عنها اليوم.

وذكر بيان الشركة أنه من المتوقع أن يصل إجمالي تكاليف إعادة الهيكلة إلى حوالي 1.2% من إجمالي مبيعات المجموعة للسنوات الثلاث المقبلة (ارتفاعاً من حوالي 1% من إجمالي مبيعات المجموعة التي تم الإعلان عنها سابقاً).



وتتوقع يونيليفر من إعادة الهيكلة التمكن من أن تصبح الشركة «أبسط وأكثر تركيزًا»، مع أربعة أقسام أعمال تشمل الجمال والرفاه، والعناية الشخصية، والرعاية المنزلية، والتغذية.