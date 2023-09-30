75.4 مليار دولار مبيعات عقارات دبي بنمو 51 % في 9 أشهر

ارتفعت قيمة مبيعات عقارات دبي خلال 9 أشهر من العام الجاري إلى 277 مليار درهم، أي ما يعادل 75.4 مليار دولار (الدولار=3.67 درهم)، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 51 % مقارنة بمبيعات نفس الفترة من 2022 والتي بلغت 183 مليار درهم (49.8 مليار دولار)، وذلك بحسب تحليل أجراه موقع المصدر العقاري لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وإلى جانب المبيعات، تم تسجيل معاملات رهن عقاري بقيمة 89.8 مليار درهم بالإضافة إلى هبات بقيمة 21.2 مليار درهم، ليصل بذلك اجمال التصرفات العقارية في دبي، والتي تشمل المبيعات والهبات والرهن العقاري، إلى 388 مليار درهم.

وشهدت دبي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 45616 صفقة بيع لعقارات على الخريطة في مشاريع قيد الانشاء بقيمة 106.7 مليار درهم، فيما بلغت مبيعات العقارات الجاهزة في دبي في هذه الفترة 170 مليار درهم قيمة 46813 صفقة بيع.

وشملت مبيعات القطاع العقاري في دبي في الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 12523 صفقة بيع لأراضي بقيمة 110.5 مليارات درهم، إلى جانب 71095 صفقة بيع لشقق سكنية وفندقية ووحدات تجارية بقيمة 140.7 مليار درهم، بالإضافة إلى تسجيل 8811 صفقة بيع لفلل بقيمة 25.8 مليار درهم .