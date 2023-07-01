“إحسان” تنتهي من استقبال طلبات الأضاحي.. بـ75 ألف أضحية

أعلنت السعودية عن انتهاء استقبال المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) طلبات النسك الذي أتاحته المنصة عبر برنامج الأضاحي لهذا العام .

وبلغ عدد الطلبات أكثر من 75 ألف أضحية؛ بمبلغ إجمالي يقدر بأكثر من 54 مليون ريال، وقد أنجزت المنصة كامل طلبات الهدي والأضاحي في وقتها الشرعي وأشعرت المُضحين بذلك فور إتمام عملية إخراجها.

وكانت المنصة قد بدأت باستقبال طلبات تأدية النسك بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) في غرّة شهر ذي الحجة من هذا العام وحتى نهاية أيام التشريق، حيث تحرص المنصة على تطوير الخدمات والحلول الرقمية التي تصب في مصلحة مختلف المجالات الخيرية بما يسهم في تمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة.

وبحسب موقع “سبق” فأن برنامج الأضاحي يحتوي على عدة منتجات، منها الأضحية والهدي خلال موسم الحج والفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام، ويمكّن مستخدميه من اختيار إحداها، وقد بلغ إجمالي تبرعات المنصة أكثر من 4 مليارات و300 مليون ريال في مختلف المجالات الخيرية، عادت بالنفع على أكثر من 4.8 ملايين مستفيد من خلال أكثر 76 مليون عملية تبرع.

وتحرص المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) على الارتقاء بتجربة التبرع الرقمي في المملكة تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وبمتابعة لجنة إشرافية مكوّنة من 13 جهة حكومية تتحقق من سير عمل المنصة وفق حوكمة قوية ومحكمة أسهمت في رفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري، كما حظيت المنصة بلجنة شرعية، لتمتثل كل أعمال المنصة لأحكام الشريعة الإسلامية.