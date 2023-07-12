أظهر استطلاع أجرته “KPMG” ثقة معظم الرؤساء التنفيذيين للشركات في السعودية باقتصاد المملكة في السنوات الثلاث المقبلة.

ورصد الاستطلاع الذي نشر على موقع “العربية”، آراء الرؤساء التنفيذيين بالابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث أكد 74% من الرؤساء التنفيذيين السعوديين متفائلون بشأن النمو الاقتصادي للمملكة.

وذكر 60% من الرؤساء التنفيذيين السعوديين أنهم واثقون من الاقتصادي العالمي، بينما توقع 20% فقط دخول اقتصاد منطقة الشرق الأوسط في ركود.

وكشفوا أن أهم الاستراتيجيات لتحقيق النمو الأمثل هي الابتكار وضخ الاستثمارات الرأسمالية وعقد التحالفات الاستراتيجية.

وأفاد 78% من الرؤساء التنفيذيين بأن العقبة الأكبر لتحول الأعمال هي القرار بشأن التكنولوجيا المناسبة، بينما 68% من الشركات السعودية ترى أن الشراكات جزء أساسي من تحولها الرقمي.

وقال 80% من الرؤساء التنفيذيين السعوديين إنهم سعداء بالاستثمار في الابتكار، مقارنة بـ 70% من قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم.