74 دولة بينها دول الخليج تستفيد من الإعفاء من التأشيرة للسياحة في الصين

يعود السياح الأجانب إلى الصين تدريجيًا بما فيهم مواطنو دول الخليج، بعد تخفيف البلاد لسياسة التأشيرات إلى مستويات غير مسبوقة. أصبح بإمكان مواطني 74 دولة الآن دخول الصين لمدة تصل إلى 30 يومًا بدون تأشيرة، وهي قفزة كبيرة مقارنةً باللوائح السابقة بحسب أسوشيتد برس. واعتبارًا من يونيو الماضي 2025، يدخل مواطنو كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين إلى الصين ليصبح الإعفاء من التأشيرة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي مع حصول الإمارات العربية المتحدة وقطر على إعفاء متبادل من التأشيرة منذ عام 2018. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أكد في مايو الماضي بأن الصين ستختبر سياسةً تمنح حاملي جوازات السفر العادية من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين دخولاً إلى الصين بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوماً، وذلك اعتباراً من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026. وشرح ماو إعلان الصين الأخير عن سياسة الإعفاء من التأشيرة الأحادية الجانب لدول الخليج الأربع على أساس تجريبي. وأضاف ماو أن مواطني هذه الدول الأربع المسافرين إلى الصين للعمل أو السياحة أو زيارة الأقارب أو الأصدقاء أو التبادل أو العبور لمدة تصل إلى 30 يوماً لن يُطلب منهم الحصول على تأشيرة دخول.

وتعمل الحكومة باستمرار على توسيع نطاق الدخول بدون تأشيرة في محاولة لتعزيز السياحة والاقتصاد وقوتها الناعمة. دخل أكثر من 20 مليون زائر أجنبي بدون تأشيرة في عام 2024 – أي ما يقرب من ثلث الإجمالي وأكثر من ضعف العدد مقارنة بالعام السابق، وفقًا للإدارة الوطنية للهجرة. قال جورجي شافادزي، وهو جورجي مقيم في النمسا، خلال زيارة قام بها مؤخرًا إلى معبد السماء في بكين: “هذا يُسهّل السفر حقًا، لأن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة والمرور بالإجراءات مُرهِق للغاية”. بينما لا تزال معظم المواقع السياحية تعج بالسياح المحليين أكثر بكثير من الأجانب، تستعد شركات السفر والمرشدون السياحيون الآن لتدفق أكبر تحسبًا لوصول زوار العطلات الصيفية إلى الصين.

بينما لا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق مصدر للسياح، حيث تُمثل حوالي 30% من أعمالهم الحالية، يُشكل المسافرون الأوروبيون الآن ما بين 15% و20% من عملائهم، وهي زيادة حادة من أقل من 5% قبل عام 2019، وفقًا لتشاو. وقال تشاو: “نحن متفائلون للغاية، ونأمل أن تستمر هذه المزايا”.

وأفادت مجموعة Trip.com، وهي وكالة سفر إلكترونية مقرها شنغهاي، بأن سياسة الإعفاء من التأشيرة قد عززت السياحة بشكل كبير. وتضاعفت حجوزات الطيران والفنادق وغيرها من الحجوزات على موقعها الإلكتروني للسفر إلى الصين في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان 75% من الزوار من المناطق المعفاة من التأشيرة.