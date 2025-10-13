73 مليون طالب يبدأون يومهم جائعين “نكهة العطاء” من دبي العطاء تُقدم حلاً مستداماً

أطلقت دبي العطاء، المؤسسة الإنسانية العالمية ومقرها الإمارات، حملتها السنوية لجمع التبرعات “نكهة العطاء” بالشراكة مع قطاع الأغذية والمشروبات. تنطلق المبادرة في 16 أكتوبر بمناسبة يوم الأغذية العالمي وتستمر حتى 16 نوفمبر، وتهدف إلى تأمين وجبات مدرسية صحية للأطفال المحرومين حول العالم، وذلك عبر تضافر جهود المجتمع وقطاع الضيافة في الدولة. وتأتي الحملة كدعوة وطنية للعمل، مستلهمةً من احتفال دولة الإمارات بـ “عام المجتمع 2025″، بهدف حشد قطاع الأغذية والضيافة بأكمله للمساهمة في معالجة إحدى القضايا الأكثر إلحاحاً التي تهدد مستقبل ملايين الأطفال حول العالم. وتطلق الحملة فعالياتها بينما يذهب ملايين الأطفال حول العالم إلى المدرسة وهم جائعون، وهي حقيقة مؤلمة تشكل حاجزاً لا يمكن تجاوزه أمام التعليم. ففي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وحدها، يبدأ أكثر من 73 مليون طالب في المرحلة الأساسية يومهم دون وجبة متكاملة. هذا الجوع لا يصعّب عليهم التركيز والتعلّم فحسب، بل يمنعهم في كثير من الأحيان من الحضور إلى الفصل الدراسي بمعدة فارغة، وفي نهاية المطاف، يدفعهم إلى ترك المدرسة نهائياً. تؤمن دبي العطاء إيماناً راسخاً بأنه “لا ينبغي لأي طفل أن يُحرم من التعليم بسبب الجوع”. ومن خلال برامجها المتخصصة في التغذية المدرسية، تقدم المؤسسة وجبات مغذية مصممة لمساعدة الأطفال على البقاء في المدرسة، وتعزيز تركيزهم داخل الفصل، والشعور بالدعم المجتمعي. ويشهد سجل إنجازات المؤسسة على هذا الالتزام، حيث قدمت دبي العطاء حتى الآن 5 ملايين وجبة مدرسية، مساهمة بشكل مباشر في تعزيز نتائج التعلم وتحسين الرفاه العام للأطفال المستفيدين.

تسعى حملة “نكهة العطاء 2025” إلى توحيد الشركاء في قطاع الأغذية والضيافة تحت هدف مشترك: تحويل قوة الطعام إلى قوة للتعلم. وتشمل هذه الشراكة الواسعة المطاعم، والمقاهي، وشركات تصنيع الأغذية، ومنصات التوصيل، والعلامات التجارية للبيع بالتجزئة. يساهم الشركاء في الحملة بطرق مؤثرة، تشمل التبرع بجزء من العائدات، أو الترويج لمنتجات محددة يكون ريعها مخصصاً للحملة، أو إشراك العملاء بطرق مبتكرة ومؤثرة. وتؤكد الرسالة الرئيسية للحملة على أن “الوجبة المدرسية ليست مجرد طعام؛ إنها أمل، وتركيز، وفرصة للنمو والازدهار”.

بهذه الشراكة، يتم تحويل كل عملية بيع في قطاع الأغذية إلى مساهمة مباشرة في مستقبل طفل. فعندما يتلقى الطفل وجبة في المدرسة، “لا يتم تغذيته فحسب، بل يتعلم وينمو ويقترب خطوة من كسر حلقة الفقر”.

دعوة للعمل: تناول الطعام لتُشارك

تدعو دبي العطاء الأفراد والشركات للانضمام إلى هذه المبادرة الإنسانية تحت شعار: “تناول الطعام لتُشارك. قدّم لتُلهِم. اصنع لتُحدث فرقاً. تبرّع لتغيّر”. وتؤكد الحملة على القوة الحقيقية للتغذية، مشددة على أن “معاً، يمكننا أن نحوّل كل لقمة، وكل رشفة، وكل عملية بيع، إلى فرصة لطفل ليتعلم”.

وتختتم دبي العطاء رسالتها بتأكيد: “لم يكن للعطاء هذه النكهة الرائعة من قبل – نكهة تجمع بين الخير، والتعليم، والتغيير الحقيقي”.

للاطلاع على القائمة الكاملة للعلامات التجارية المشاركة ومعرفة المزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaicares.ae/supports-us/tasteofgiving.

ويُمكن للمطاعم والمتاجر ومصنّعي المأكولات والمشروبات المهتمين بالمشاركة في الحملة التسجيل عبر الرابط: المطاعم | المتاجر والمصنّعين