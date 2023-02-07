7234 قتيلاً و 36 ألف جريح حصيلة غير نهائية لضحايا الزلزال

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا إلى أكثر من 7234 قتيلاً و 36 ألف جريح، ولا تزال الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار رجال الإنقاذ في عمليات الانقاذ بين المباني المدمرة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 5434، وارتفاع الإصابات إلى 31 ألفا و777 مصابا، مشيرة إلى حدوث 422 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية قهرمان مرعش.

ولفتت إلى مشاركة 59 ألفا و971 شخصا في جهود البحث والإنقاذ، بينهم 3251 قدموا من 65 دولة.

وأكدت إرسال 4 آلاف و764 مركبة (آليات ثقيلة وشاحنات، ورافعات) للمناطق التي ضربتها الزلازل، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجة وهزات ارتدادية عنيفة، مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي سوريا، ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 1800 قتيل و 4000 جريح.