72 ساعة مهلة من الهلال لميسي ليحدد قراره

كشفت معلومات صحافية أن نادي الهلال السعودي منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهلة 72 ساعة للرد على العرض الذي قدمه للانضمام إلى صفوفه.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية فإن العرض سيتغير بعد انقضاء المهلة.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن رحيل ميسي رسمياً عن الفريق بنهاية عقده في 30 حزيران/يونيو الجاري.

واجتمع خورخي والد ميسي مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أمس الإثنين، لبحث مسألة عودة البرغوث مجددًا لصفوف البلوغرانا، وينتظر النادي الكتالوني الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني للموافقة على خطة الاستدامة المالية من أجل تقديم عرض رسمي للارجنتيني.

وأوضح خورخي أنه اجتمع مع لابورتا لكن “لا شيء ملموساً” وان عودة ابنه تتوقف “على أشياء كثيرة”.

ورداً على سؤال ما إذا كان برشلونة الوجهة المفضّلة لميسي، قال مبتسماً خورخي “نعم”، مضيفاً “سأحبّ كثيراً” أن يعود أفضل لاعب في العالم سبع مرات إلى كامب نو.

وكشف خورخي الى الصحافيين بأن ليونيل سيتخذ قراره قريبا لكن “لست أدري أي قرار، لا أدري في الوقت الحالي، يتعيّن علينا التباحث في الكثير من الاشياء”

ميسي يريد تأجيل الذهاب إلى السعودية

وقالت صحيفة “ال موندو” أن الهلال يضغط على والد ميسي للموافقة على العرض.

في المقابل قال موقع “غول” إن ممثلي “ليو” أبلغوا إدارة الهلال نيته تأجيل المفاوضات معهم حتى عام انتهاء موسم 2023-2024.

وأكد التقرير أن الوفد السعودي فوجئ بالطلب لأنهم اعتبروا أن توقيع اللاعب بات أمراً مفروغاً منه، وأرادوا الإعلان عن وصوله إلى السعودية هذا الأسبوع.

وبحسب التقرير ذاته، فقد حذر وفد نادي الهلال ممثلي الأرجنتيني من أنه إذا لم تكتمل العملية في الميركاتو الصيفي الحالي، فلن يكون العرض في 2024 بنفس مزايا وشروط العرض الحالي.

وحصل “ليو” على عرض خيالي، وصل إلى أكثر من 500 مليون دولار، بحسب تقرير سابق نشرته “سبورت”.