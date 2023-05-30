71 بالمئة من سكان السعودية والإمارات سيقضون إجازة الصيف في بلدهم

تُظهر أحدث البيانات من يوجوف YouGov أن الغالبية العظمى من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (71٪) يعتزمون قضاء الإجازات والمزيد من الوقت في بلد إقامتهم هذا الصيف (من يونيو إلى سبتمبر) مقارنة بالموسم الماضي.

أدى النمو في قطاع الترفيه والتسلية في كلا البلدين إلى فتح المزيد من فرص الترفيه للسكان، مما ساهم في تطوير الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كوجهات جذابة على مدار العام ، سواء للسياح أو المقيمين.

لذلك لاغرابة أن نرى أن نصف الناس في كلا البلدين يرغبون في قضاء المزيد من الوقت في بلد إقامتهم في الصيف بسبب زيادة الفرص حاليا التي تفسح المجال أمام الاستمتاع في الأنشطة الترفيهية والترفيهية أكثر من ذي قبل.

برز ذلك على أنه السبب الأكثر شيوعًا بين المقيمين في المملكة العربية السعودية (50٪) مقارنةً بالمقيمين في الإمارات (42٪).

لا تجد شريحة كبيرة من الناس في كلا البلدين إزعاجا من حرارة الصيف وبالتالي لا ينوون السفر خلال الموسم الحار (32٪). نسبة أخرى تشير إلى أسباب أخرى مثل كل من: التزامات العمل (32٪) ، تكلفة السفر الباهظة (23٪) ، الالتزامات العائلية (19٪) وهي من الأسباب الأخرى لقضاء المزيد من الوقت في بلدهم هذا الموسم.

على الرغم من أن الناس يعتزمون قضاء المزيد من الوقت في بلد إقامتهم ، إلا أن بياناتنا تظهر أن معظم السكان يخططون لقضاء إجازة من نوع ما خارج بلدهم هذا الموسم الصيفي ، وأن واحدًا فقط من كل خمسة (19٪) لا ينوون أخذها.

أما مدة العطلة فقد أفاد ثلاثة من كل عشرة (30٪) إنهم سيسافرون لمدة أسبوع واحد أو أقل ، وقال نفس الشيء تقريبًا (29٪) إنهم سيستغرقون إجازات أطول (حوالي شهر أو أكثر) .

ومع ذلك ، تكشف البيانات عن اختلافات كبيرة بين البلدين – حيث من المرجح أن يقضي سكان المملكة العربية السعودية إجازات أقصر ، تصل إلى أسبوع أو أقل (37٪) ، بينما يخطط المقيمون في الإمارات لقضاء إجازات أطول ، حوالي شهر أو أكثر (35٪)..

تظهر البيانات حسب العمر أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا في كلا البلدين أكثر حرصًا على القيام برحلات أقصر ، بينما يبحث أكثر من 35 شخصًا عن قضاء إجازات أطول.

عند سؤالهم عن وجهة سفرهم الصيفية ، قال نصف السكان في كلا البلدين إنهم يخططون للسفر إلى مكان ما داخل آسيا (50٪).

أوروبا هي الوجهة الشعبية التالية (35٪) ، تليها إفريقيا (15٪). من المرجح أن يسافر أولئك الذين يقومون برحلات أقصر إلى أوروبا ، بينما من المرجح أن تكون الرحلات الطويلة في إفريقيا.

* النتائج مبنية على استطلاعات يوجوف: تم تقديمها على عينة من 2005 من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مايو 2023