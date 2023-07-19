أعلنت دناتا المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر والتابعة لطيران الإمارات، عن سعيها لتوظيف 7,000 موظف من جميع أنحاء العالم وسط توقعات بزيادة الطلب على السفر وزيادة الأرباح في السنة المالية 2023-2024.

وتسعى شركة خدمات المطارات والسفر دناتا، التابعة لمجموعة الإمارات، لتوظيف 7000 موظف استعدادا لتقديرات بزيادة الطلب على السفر وزيادة الأرباح في السنة المالية 2023-2024.

ستيف ألين الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا أشار لصحيفة ذا ناشيونال قائلا: هناك من بين 7000 وظيفة، و أكثر من 1500 شخص في دبي.

تبحث دناتا في توزيف وكلاء خدمة العملاء بالمطار، ومناولي الأمتعة، وموظفي المطبخ لتقديم وجبات الطعام على متن الطائرة، وموظفين في مراكز الاتصال ووكلاء السفر.

وتسعى الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى شغل “عدد كبير” من الأدوار المتخصصة – من الطهاة إلى علماء البيانات، فضلاً عن المناصب الإدارية العليا، خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من أبريل. في السنة المالية الماضية، زادت دناتا عدد موظفيها بنسبة 17 % على أساس سنوي، لتوسيع قوتها العاملة إلى 46 ألف شخص.

وتعمل المجموعة على استقطاب أفراد مميزين سيحصلون على تدريب مكثف قبل الانضمام إلى دائرة خدمات المطار في طيران الإمارات أو دناتا أو خدمة “مرحبا” أو مراكز الاتصال. ويمكن لأولئك الذين يشغلون مناصب خدمة العملاء العمل إما في وظائف بدوام كامل أو بدوام جزئي، والاستمتاع بالمرونة لتحقيق أهداف حياتهم المهنية وأسلوب حياتهم.

وتعمل مجموعة الإمارات أيضاً على توظيف كفاءات في جميع الدوائر والأقسام، بما في ذلك دناتا والإمارات للشحن الجوي وخدمات المطار.