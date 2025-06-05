7000 موظف ستسرحهم بروكتر آند غامبل لتنضم لموجة تسريح موظفين بعدة قطاعات

أعلنت شركة بروكتر آند غامبل، عن خطة إعادة هيكلة خلال مؤتمر عُقد في باريس في وقت سابق من اليوم، كاشفةً عن خطط لتسريح ما يزيد عن 7000 وظيفة، أي ما يُعادل حوالي 15% من قوتها العاملة العالمية في القطاعات غير الصناعية خلال العامين المقبلين، وتأتي هذه الخطوة في ظل تفاوت طلب المستهلكين وبيئة عمل اقتصادية كلية صعبة، تفاقمت بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

أعلن المسؤولون التنفيذيون في شركة بروكتر آند جامبل، خلال حديثهم في مؤتمر دويتشه بنك للمستهلكين في باريس، عن خطط لخفض القوى العاملة غير الصناعية للشركة بنسبة 15%، وكشفوا أيضًا عن جهود لتبسيط محفظة منتجاتها من خلال التخارج من فئات معينة والتخارج من علامات تجارية أصغر، وفقًا لتقرير صحيفة فاينانشال تايمز.

بعد اكتمال خطة إعادة الهيكلة التي تمتد لعامين، تُظهر بيانات بلومبرغ أن إجمالي مستويات القوى العاملة في بروكتر آند جامبل سيعود إلى مستويات عام 2018، أي حوالي 100,000.

وقال المسؤولون التنفيذيون للحضور في المؤتمر: “هذا ليس نهجًا جديدًا، بل هو تسريع متعمد للاستراتيجية الحالية… لتحقيق مكاسب في بيئة المنافسة التي تزداد صعوبة”. صرح المدير المالي أندريه شولتن أن إعادة الهيكلة ستبدأ في النصف الثاني من العام، وتشمل تبسيط فرق الإدارة واعتماد المزيد من الذكاء الاصطناعي والأتمتة. وتأتي خطة إعادة الهيكلة عقب تقرير أرباح شركة بروكتر آند جامبل لشهر أبريل، والذي أظهر انخفاضًا في المبيعات الفصلية وخفضًا في توقعات العام بأكمله، حيث أشارت الشركة إلى تزايد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين واستمرار ضغوط التعريفات الجمركية.

نيك مودي، محلل أسواق رأس المال في آر بي سي، أشار بعد نتائج بروكتر آند جامبل لشهر أبريل، أن “غالبية شركات السلع الاستهلاكية الأساسية ستخفض توقعات أرباحها بشكل كبير… فالمستثمرون يبحثون عن وضوح الرؤية ولا يجدونه في القطاعات الأكثر وضوحًا مثل السلع الاستهلاكية الأساسية”.

وأعلنت عدة شركات عن تسريحات في 2025 في قطاعات مختلفة، ففي الخدمات المالية تخطط مورغان ستانلي لتسريح مئات الموظفين في سبعة مكاتب بمدينة نيويورك، كجزء من عملية تسريح عالمية أوسع نطاقًا تشمل حوالي 2000 وظيفة. من المتوقع أن تدخل عمليات التسريح هذه حيز التنفيذ في 17 يونيو 2025.

التكنولوجيا:

يشهد قطاع التكنولوجيا تخفيضات كبيرة في القوى العاملة في عام 2025. ورغم الإعلان عن العديد من هذه التخفيضات في وقت سابق من العام، إلا أن تأثيرها قد يمتد إلى يونيو. تشمل الشركات التي أعلنت أو تواصل عمليات التسريح ما يلي:

جوجل: تعمل الشركة على تقليص أعداد موظفيها بشكل مطرد طوال عام 2025، بما في ذلك مئات الوظائف في قسم الأعمال العالمي، وأقسام Pixel وAndroid وChrome.

ميتا بلاتفورمز (فيسبوك، إنستغرام، واتساب): من المقرر أن تُسرّح 3600 موظف في عام 2025 كجزء من إعادة هيكلة قائمة على الأداء، بما في ذلك بعض الموظفين في قسم Reality Labs.

أمازون: تخطط لإلغاء حوالي 14000 وظيفة في عام 2025، مع تخفيضات في قسم الأزياء واللياقة البدنية، وقسم الأجهزة والخدمات.

إيباي: أكدت أنها ستغلق عملياتها في إسرائيل بحلول أوائل عام 2026، مما يؤثر على أكثر من 200 موظف.

قطاعات أخرى:

شركة والت ديزني: أطلقت جولة أخرى واسعة من عمليات تسريح الموظفين، شملت مئات الموظفين في مختلف الأقسام، بما في ذلك السينما والتلفزيون والمالية.

باناسونيك: تُسرّح أكثر من 10,000 وظيفة (أكثر من 4% من إجمالي قوتها العاملة) للتخلص من العمليات غير الربحية.

وول مارت: أفادت التقارير بتسريح حوالي 1,500 وظيفة في قسم التكنولوجيا.

كولز: شرعت في عمليات تسريح لتقليص قوتها العاملة في الشركات بنسبة 10%.

إستي لودر: من المتوقع أن يؤثر تسريح الوظائف على صافي 5,800 إلى 7,000 وظيفة كجزء من “خطة لتعافي الأرباح والنمو”.

ساوث ويست إيرلاينز: أعلنت أنها ستسرح حوالي 1,750 موظفًا من قوتها العاملة في الشركات.

بلو أوريجين: تُسرّح قوتها العاملة بنحو 10%، بما في ذلك بعض الوظائف في الهندسة والبحث والتطوير. شيفرون: صرّح نائب رئيس مجلس الإدارة، مارك نيلسون، بأنها ستسرّح ما بين 15% و20% من موظفيها “لتبسيط هيكلنا التنظيمي”.

فايزر: من بين شركات الأدوية التي تعتزم تخفيض عدد موظفيها في يونيو 2025.

يو بي إس: من بين الشركات التي سرّحت موظفيها في يونيو.

وغالبًا ما تُصرّح الشركات بأنها جزء من جهود إعادة هيكلة أوسع، أو مبادرات لخفض التكاليف، أو استجابةً لتقلبات السوق الاقتصادية وتغيرات ظروفه. كما يُشار إلى صعود الذكاء الاصطناعي وتأثيره على بعض الأدوار كعوامل في بعض عمليات التسريح في قطاع التكنولوجيا.