سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

700 مليار دولار، أين يستثمرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي؟

سامر باطر by سامر باطر

نالت الاستثمارات في السعودية زيادة كبيرة في الصندوق السيادي السعودي، بمعدل 70% من الأصول المدارة لتمثل الحصة الأكبر فيها، وذلك بعد أن برز ذلك مع أصدار صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) ، الذي يتصدر العناوين مؤخرًا بسبب استثماراته الكبيرة في قطاعات مختلفة ، تقريره السنوي لعام 2022 مطلع الشهر الجاري .

يقدم التقرير للجمهور لمحة عن عمليات إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العالم. وفي نهاية عام 2022 ، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة الخاضعة للإدارة حوالي 600 مليار دولار وهو رقم ارتفع منذ ذلك الحين إلى 700 مليار دولار وفقًا لـ غلوبال إسي دبليو إف Global SWF ، وهي مؤسسة ترصد استثمارات صناديق الثروة السيادية.

ومن خلال مكاتبه في العاصمة السعودية ولندن وهونغ كونغ ونيويورك – تهدف الاستثمارات الدولية الإستراتيجية للصندوق إلى “تأسيس علاقات وشراكات إستراتيجية مع الشركات المبتكرة ومديري الاستثمار والمستثمرين المؤثرين للسماح للمملكة العربية السعودية بتوسيع انتشارها وتأثيرها العالمي” ، من أجل “تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية كبلد في الصدارة. وتمكين النمو في الاقتصاد العالمي المستقبلي “و” دعم العلاقات بين الحكومات “.

تتركز معظم أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم في آسيا والعالم العربي ، وتعتبر النرويج الاستثناء الوحيد البارز.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...