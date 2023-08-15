700 مليار دولار، أين يستثمرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي؟

نالت الاستثمارات في السعودية زيادة كبيرة في الصندوق السيادي السعودي، بمعدل 70% من الأصول المدارة لتمثل الحصة الأكبر فيها، وذلك بعد أن برز ذلك مع أصدار صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) ، الذي يتصدر العناوين مؤخرًا بسبب استثماراته الكبيرة في قطاعات مختلفة ، تقريره السنوي لعام 2022 مطلع الشهر الجاري .

يقدم التقرير للجمهور لمحة عن عمليات إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العالم. وفي نهاية عام 2022 ، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة الخاضعة للإدارة حوالي 600 مليار دولار وهو رقم ارتفع منذ ذلك الحين إلى 700 مليار دولار وفقًا لـ غلوبال إسي دبليو إف Global SWF ، وهي مؤسسة ترصد استثمارات صناديق الثروة السيادية.

ومن خلال مكاتبه في العاصمة السعودية ولندن وهونغ كونغ ونيويورك – تهدف الاستثمارات الدولية الإستراتيجية للصندوق إلى “تأسيس علاقات وشراكات إستراتيجية مع الشركات المبتكرة ومديري الاستثمار والمستثمرين المؤثرين للسماح للمملكة العربية السعودية بتوسيع انتشارها وتأثيرها العالمي” ، من أجل “تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية كبلد في الصدارة. وتمكين النمو في الاقتصاد العالمي المستقبلي “و” دعم العلاقات بين الحكومات “.

تتركز معظم أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم في آسيا والعالم العربي ، وتعتبر النرويج الاستثناء الوحيد البارز.