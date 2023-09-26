استطاعت المملكة العربية السعودية إجراء جملة من الإصلاحات الاقتصادية في عدد من الجهات الحكومية لصناعة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي.



و قالت نائب وزير التجارة السعودي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري إن هناك أكثر من 700 إصلاح اقتصادي نفذتها 60 جهة حكومية بالمملكة منذ 2016 في 9 مجالات رئيسية، مشيرة إلى أنه تم إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة أسهمت في جعل بيئة الأعمال إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.





من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لاتحاد الأعمال السنغافوري كوك بينغ سون، المملكة الشريك التجاري الرئيسي لسنغافورة في الشرق الأوسط، موضحاً أن إجمالي قيمة التجارة السنوية ارتفعت بنسبة 47% في عام 2022 عن عام 2021.





جاء ذلك خلال “منتدى الأعمال السعودي ـ السنغافوري”، الذي أقيم بالتزامن مع زيارة عمل لوفد سعودي رفيع المستوى يرأسه وزير التجارة يضم 36 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

"بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة" أولى ورش عمل #منتدى_الأعمال_السعودي_السنغافوري، وتستعرض الإصلاحات التنظيمية والإجرائية المنفذة لتحفيز وتسهيل بدء ومزاولة المستثمرين الأجانب لأعمالهم في المملكة. pic.twitter.com/bwu1LQ9Fzy — المركز الوطني للتنافسية (@KSANCC) September 26, 2023