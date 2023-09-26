مويضي المطيري by مويضي المطيري

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نائبة وزير التجارة السعودي : 700 إصلاح اقتصادي نفذتها 60 جهة حكومية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

استطاعت المملكة العربية السعودية إجراء جملة من الإصلاحات الاقتصادية في عدد من الجهات الحكومية لصناعة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي.


و قالت نائب وزير التجارة السعودي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري إن هناك أكثر من 700 إصلاح اقتصادي نفذتها 60 جهة حكومية بالمملكة منذ 2016 في 9 مجالات رئيسية، مشيرة إلى أنه تم إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة أسهمت في جعل بيئة الأعمال إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.



من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لاتحاد الأعمال السنغافوري كوك بينغ سون، المملكة الشريك التجاري الرئيسي لسنغافورة في الشرق الأوسط، موضحاً أن إجمالي قيمة التجارة السنوية ارتفعت بنسبة 47% في عام 2022 عن عام 2021.


جاء ذلك خلال “منتدى الأعمال السعودي ـ السنغافوري”، الذي أقيم بالتزامن مع زيارة عمل لوفد سعودي رفيع المستوى يرأسه وزير التجارة يضم 36 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

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