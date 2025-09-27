70 دولاراً لبرميل نفط برنت بأكبر مكسب أسبوعي في 3 أشهر

شهدت أسعار النفط العالمية أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكثر من ثلاثة أشهر مع تجاوز سعر مزيج برنت المرجعي حاجز 70 دولاراً للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ أواخر يوليو بحسب بلومبرغ. ويجري ذلك بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية والضغوط على الإمدادات الروسية، إلى جانب تحول في مزاج المتداولين نحو الشراء. وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 71 سنتا أو 1.02 بالمئة إلى 70.13 دولار للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 1.14 بالمئة إلى 65.72 دولار للبرميل. ويتجه كلا الخامين القياسيين لتسجيل أكبر ارتفاع لهما منذ منتصف يونيو حزيران.

ولعبت التطورات الجيوسياسية دوراً محورياً، حيث كثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية للطاقة الروسية . وتزامن ذلك مع ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً مباشرة على حلفاء مثل تركيا والمجر لوقف شراء النفط الروسي، مما يهدد بتعقيد توقعات صادرات روسيا، عضو “أوبك+”. كما دعمت البيانات الاقتصادية الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع موجة الصعود يوم الجمعة، مبددة المخاوف من تراجع وشيك في الطلب. كما ساهم تراجع سعر الدولار في جعل السلع المسعرة به، كالنفط، أكثر جاذبية للمشترين. وفي مؤشر قوي على تصاعد التفاؤل، تحول مستشارو تداول السلع الذين يميلون إلى تسريع تحركات الأسعار، إلى وضعية صافي شراء يوم الجمعة لأول مرة منذ أوائل أغسطس. وقد تحولت صناديقهم من مراكز بيع بنسبة 27% إلى شراء بنسبة مماثلة في عقود خام برنت خلال يوم واحد.