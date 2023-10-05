مويضي المطيري by مويضي المطيري

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70 ألف منبى تعليمي جديد بالسعودية و صندوق اجتماعي لمنسوبي التعليم

تزامنا واليوم العالمي للمعلم، ناقش وزير التعليم السعودي خلال مؤتمر صحفي عدد من الملفات المهمة، وأعلن عن استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبي التعليم.

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أكد وزير التعليم يوسف البنيان، إضافة تخصصات نوعية تخدم رؤية المملكة 2030 في برنامج الابتعاث، واستلام أكثر من 70 مبنى تعليميا جديدا في المملكة، إضافة لاستحداث صندوق اجتماعي لمنسوبي الوزارة.

وأوضح أن المملكة تقدمت في 16 مؤشرا تنافسيا عالميا للقطاع، مشيراً إلى أن الوزارة حققت 141 جائزة كبرى في المسابقات الدولية خلال 2022.

وبين خلال مؤتمر صحفي لمستجدات التعليم أن ملف التخصيص والاستثمار موضوع مهم جداً وسيكون للقطاع الخاص مع الحكومة دور مكمل؛ والهدف من ذلك زيادة الإنتاجية وفرص القطاع الخاص في منظومة التعليم ما سيعزز من الإثراء في العملية التعليمية والتنوع، وأن تخصيص بعض القطاعات الحكومية ومنها أجزاء من وزارة التعليم الهدف منه زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.


وأشار إلى تبني الوزارة لاستحداث صندوق اجتماعي لمنسوبي الوزارة وخاصة المعلمين والمعلمات، وذلك لتعزيز العلاقة بين الوزارة وأبنائها، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الكادر الإداري لتعزيز العمل المؤسسي.


أكد أنه يتم العمل على ذلك بما يتماشى مع وسائل التعليم الحديثة ووفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بتطوير وبناء مناهج جديدة ومتخصصة تركز بالإضافة إلى الجانب المعرفي، على الجوانب المهارية والسلوكية ومناهج علوم الفضاء والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها، والتي بدأ بالفعل تدريسها في المرحلة الثانوية مع بداية العام الجديد.


أكد الوزير أنه نظرا للأعداد المتزايدة في مختلف مراحل التعليم حيث تقدم الوزارة خدماتها اليوم لأكثر من 6.5 مليون طالب وطالبة في كافة مراحل التعليم العام، فضلا عن أكثر من 1.3 مليون طالب وطالبة في التعليم الجامعي، أنهت الوزارة استلام أكثر من 70 مبنًى تعليميًا جديدًا في المملكة لتهيئة البيئة التعليمية الجاذبة، وإعادة تأهيل وصيانة أكثر من 550 مبنى تعليميا في مختلف المناطق.

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