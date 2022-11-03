فادي طنّوس by فادي طنّوس

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70 ألف ليلة فندقية إضافية لضيوف المونديال

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مونديال قطر

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، المسؤولة عن البنى التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر انطلاقها في 20 من الشهر الجاري وتستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، عن توفر أكثر من 70 ألف ليلة فندقية إضافية لضيوف المونديال.

كم يبلغ سعر الغرفة في الليلة الواحدة؟

قالت اللجنة إن أسعار الغرف تبدأ من 120 دولار للفرد في غرفة مزدوجة، وذلك من خلال الحجز عن طريق بوابة وكالة قطر لأماكن الإقامة.

ولفتت إلى أن فئات الفنادق المخصصة لزوار البطولة تتنوع بين نجمة واحدة إلى خمسة نجوم، وتشمل سلاسل فنادق عالمية وأخرى محلية، بالإضافة إلى الشقق والفلل وقرى المشجعين، والتي تضم الكثير من الخيارات الترفيهية، إلى جانب الفنادق العائمة، والمراكب التقليدية، وبيوت العطلات.

جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر – توقيت ومواعيد المباريات

كيفية حجز مكان الإقامة

بعد شراء تذكرة حضور إحدى المباريات، عليك تأكيد مكان إقامتك من خلال:

ما هي بطاقة هيّا؟

ستحتاج إلى بطاقة هيّا لدخول دولة قطر والاستادات، واستخدام وسائل المواصلات العامة مجاناً، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

بعد دفع قيمة التذاكر والبدء بالتخطيط لمكان الإقامة أو زيارة قطر ليوم واحد، على جميع المشجعين طلب بطاقة هَيّا الرقمية، آخر خطوة قبل رحلتهم إلى مونديال قطر.

دليلك خطوة بخطوة لتقديم طلب للحصول على بطاقة هيّا الرقمية للمشجعين.

كل ما تريد معرفته عن مبادرة هيّا معي 1+3 لزيارة قطر خلال كأس العالم 2022
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