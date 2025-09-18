7.7 بالمئة مساهمة للذكاء الاصطناعي بالناتج المحلي المصري،ماذا عن الوظائف والتدريب

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مستهدف جديد لرفع نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7% بحلول عام 2030، وذلك ضمن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2025–2030. جاء الإعلان على لسان الوزير عمرو طلعت خلال الاحتفال السنوي لجمعية “اتصال”، حيث أكد أن النسخة الثانية من الاستراتيجية وضعت معايير كمية ونوعية دقيقة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على تعميق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوسيع قاعدة الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات. ويعد هذا الرقم نقلة نوعية تعكس تقدماً ملموساً في السياسة التكنولوجية المصرية، خاصة أن النسخة الأولى من الاستراتيجية أسهمت في تقدم مصر 46 مركزاً في المؤشرات العالمية لجاهزية الدول للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية.

خطط التدريب

جوانب واضحة ومؤسساتية تولّد الوظائف بصورة منهجية وتوفر برامج تدريب شاملة في الذكاء الاصطناعي في مصر، مدعومة من وزارة الاتصالات وجهات التعليم الوطنية.

برامج التدريب الوطني

تهدف استراتيجية الذكاء الاصطناعي المصرية إلى تدريب وتأهيل 30 ألف متخصص وخبير حتى عام 2030، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص لضمان بناء كوادر تنافسية إقليمياً ودولياً.

أطلقت وزارة الاتصالات عدة برامج منها “سفراء الذكاء الاصطناعي” الذي يتيح لغير المتخصصين فرصة التعرف العملي على أدوات الذكاء الاصطناعي والمشاركة في مشاريع تطبيقية، إضافة إلى أكاديمية المواهب المصرية التي تستقبل المتميزين مجاناً.

صناعة الوظائف الجديدة

دراسة الذكاء الاصطناعي تمنح الخريجين فرص عمل واسعة في مصر والخليج والعالم، خاصة في تخصصات الروبوتات، تحليل البيانات، الرؤية الحاسوبية، معالجة اللغة الطبيعية، وتطبيقات الصحة والصناعة والنقل.

تخصص الذكاء الاصطناعي متجدد يفتح وظائف في شتى القطاعات الرقمية، ومصر توسع سنوياً في المدارس التقنية والجامعات الحكومية والخاصة بكليات وبرامج معتمدة للمجال، ويشمل ذلك فرص تدريب عملي داخل وخارج الجامعات.

المبادرات والمشروعات العملية

التعليم والتدريب لا يقتصران على طلاب الجامعات، بل يشمل أيضاً ورش العمل والدورات التكنولوجية المجانية للشباب في التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي من وزارة العمل، بهدف دمج فئات جديدة في سوق العمل الرقمي.

هذه الروافد تؤسس قاعدة وظيفية مستدامة وتوسع تدريجي لقطاع الذكاء الاصطناعي في مصر، عبر التدريب العملي وآليات تمكين للكوادر والشركات الناشئة والمشروعات الريادية.

يستفيد من خطط التدريب 500 ألف متدرب سنوياً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بحيث يتمكن ربع العاملين بالحكومة من الاعتماد الفعلي على أدوات الذكاء الاصطناعي.

ترتكز الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية، تشمل تعزيز البنية التحتية الحوسبية لدعم الجهات الحكومية والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وضع إطار حوكمي وآمن لتبادل البيانات يمكّن بناء منظومات ذكاء اصطناعي دون المساس بحقوق أصحاب المعلومات. كما تضمن الاستراتيجية تحديث منظومة التشريعات، حيث صدرت قوانين جديدة مثل قانون حماية البيانات الشخصية وسياسة الحوسبة السحابية أولاً، إلى جانب إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول بهدف خلق بيئة تشريعية مستقرة وجاذبة للاستثمار. ومن الناحية العملية، شهد القطاع إطلاق منظومات تطبيقية ذات أثر تنموي مباشر في مجالات الصحة والعدل، مثل نظام الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتطبيقات تحويل النص المنطوق لنص مكتوب في المحاكم. وتشمل الخطط تدريب 30 ألف متخصص بحلول 2030، إضافة إلى تمكين ربع العاملين في الحكومة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء ودعم اتخاذ القرار. كما وضعت الوزارة هدفاً لرفع نسبة المواطنين القادرين على استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية إلى 36%، بما يساهم في تحقيق اقتصاد رقمي متكامل وتعزيز التنافسية الدولية لمصر. ولم تغفل الاستراتيجية محور صناعة الأجهزة والمنتجات، حيث ارتفع عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر إلى 14 مصنعاً مع زيادة الطاقة الإنتاجية بما يصل إلى 9 ملايين وحدة سنوياً، تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية. كذلك تم تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية، وهي الأولى من نوعها في أفريقيا، بهدف دعم القطاع بكفاءات وطنية مؤهلة لتعزيز التحول الرقمي والمشاركة الفاعلة في الثورة الصناعية الرابعة