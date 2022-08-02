7.5 مليون برميل نفط يومياً حجم الصادرات السعودية في يوليو

أبرز تقرير أعدته وكالة “بلومبيرج” حجم صدارات المملكة العربية السعودية من النفط خلال شهر تموز/يوليو المنصرم، مشيراً وصوله إلى 7.5 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2020.

وجاء في التقرير أن صادرات النفط من المملكة ارتفعت إلى الصين ​​1.65 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، فيما تجاوزت الشحنات إلى الهند مليون برميل يوميًا للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2020.

ولفت التقرير إلى أن الشحنات للولايات المتحدة تراجعت إلى نحو 371 ألف برميل يوميًا في تموز/يوليو الماضي، بعدما كانت 417 ألفًا في حزيران/يونيو.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، قد نشرت الأسبوع الماضي، بيانات شهر أيار/مايو، التي أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 83.4% حيث بلغت 144.1 مليار ريال فيما كانت 78.6 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021.

واعتبرت الهيئة حينها أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة الصادرات البترولية بمقدار 59.7 مليار ريال بنسبة 105.5% ليصل إلى 116.2 مليار ريال، مقابل 56.54 مليار ريال في أيار/مايو 2021.