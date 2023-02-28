7.2 مليار دولار مبيعات عقارات دبي في فبراير 2023

سجلت عقارات دبي خلال شهر فبراير من العام الجاري 9013 صفقة بيع بقيمة اجمالي بلغت 26.7 مليار درهم، أي ما يعادل 7.2 مليار دولار(الدولار =3.67 درهم)، وذلك وفقاً لتحليل أجراه موقع المصدر العقاري لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبالمقارنة مع المبيعات المسجلة في ذات الشهر من العام الماضي والتي بلغت 16.2 مليار درهم (4.4 مليار دولار)، فقد حققت دبي خلال فبراير 2023 نمواً بنسبة 64.8 % في قيمة المبيعات العقارية.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تضمنت مبيعات العقارات المسجلة في شهر فبراير 6551 صفقة بيع لوحدات سكنية بالإضافة إلى 1155 صفقة بيع لمباني بالإضافة إلى 1307 صفقة بيع لأراضي.

واستحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من المبيعات المسجلة في دبي خلال فبراير، إذ تم تسجيل 4522 صفقة بيع لعقارات جاهزة بقيمة 15.6 مليار درهم تضمنت 2992 صفقة بيع لوحدات سكنية و 232 صفقة بيع لمباني بالإضافة إلى 1298 صفقة بيع لأراضي.

فيما شهدت المشاريع العقارية تحت الانشاء 4491 صفقة مبيعات على الخريطة بقيمة 11 مليار درهم تتضمن 3559 صفقة بيع لوحدات سكنية و 923 صفقة بيع لمباني و 9 صفقات بيع لأراضي.

ويأتي استمرار زخم سوق دبي العقاري في فبراير استكمالاً للأداء القوي المسجلة في يناير من العام الجاري والذي سجل ارتفاع مبيعات العقارات في دبي إلى 28 مليار درهم نتجت عن 9814 صفقة، بنمو 69.7% مقارنة بيناير من 2022 الذي سجل 16.5 مليار درهم من خلال 5757 صفقة.

وكانت العقارات الجاهزة قد استحوذت على 57 % من اجمالي قيمة مبيعات عقارات دبي خلال شهر يناير 2023 ، حيث تم بلغت قيمة مبيعات العقارات الجاهزة خلال الشهر 16 مليار درهم، أما العقارات على الخريطة فشكلت 43 % بقيمة 12 مليار درهم، نتجت من خلال 4809 صفقة.

وشهد فبراير 2023 تسجيل رهونات عقارية بقيمة 11.6 مليار درهم بالإضافة إلى هبات بقيمة 2.7 مليار درهم، ليصل بذلك اجمالي التصرفات التي تشمل المبيعات والهبات والرهون إلى 41 مليار درهم.