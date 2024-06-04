سامر باطر by سامر باطر

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7 يونيو أول الصيف واستمرار الطقس الحار حتى نهاية أغسطس في الخليج العربي

بداية الصيف حتى نهاية أغسطس لفترة تُعد الأشد حرارة في عموم الجزيرة العربية

سامر باطر by سامر باطر

يشتد الطقس الصيفي الحار اعتبارا من يوم الجمعة القادم الموافق لـ 7 يونيو الجاري بحسب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، الذي أشار بأن الفترة من بداية يونيو حتى نهاية أغسطس، تُعد الأشد حرارة في عموم الجزيرة العربية، مشيراً إلى أن ظهور «نجوم الثريا» تبدأ من فجر السابع من يونيو، ويعد «أول القيظ» عند العرب، حيث تتجاوز الحرارة نهاراً 42 درجة مئوية.

ولفت إلى أن العرب يترصدون طلوع “الثريا” وقت الفجر،  حيث تكون علامة لهم على دخول ” القيظ” وشدة الحرارة، وتشاهد نجوم الثريا ابتداءً من فجر  يوم 7 يونيو فوق الأفق الشرقي ، وتقول العرب: “القيظ من طلوع الثريا إلى طلوع سهيل”.

وذكر الجروان أنه يمكن مشاهدتها عند طلوعها في الجهة الشمالية الشرقية، تميل عن  الشرق بنحو 25 درجة نحو الشمال في الامارات، وتسمى هذه الجهة في (الديرة) أو البوصلة الملاحية القديمة بمطلع الثريا.

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وأشار إلى أن أهل الأنواء يعدون عدد أيام “طالع الثريا ” أو “طلوع منزلة الثريا خلال الفجر ”  13 يوماً  تمتد من 7 حتى 19 يونيو، فيما  “موسم الثريا”  يشمل طلوع منزلتي “الثريا” و تابعها ” الدبران” ويمتد بين 7 يونيو إلى 2 يوليو.  

وفي منتصف “موسم الثريا ” يضمحل ظل الزوال وينعدم عند مدار السرطان، حيث تتعامد أشعة الشمس عليه وتصل الشمس لأقصى ميل لها شمالاً مع الانقلاب الشمسي الصيفي في 21 يونيو ، ويبلغ النهار أقصى طوله والليل أقصى قصره في النصف الشمالي من الأرض.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...