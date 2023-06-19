ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السعودية، 253 شخصاً من 7 وزارات متهمين بجرائم فساد

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة عبر حسابها على تويتر مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة ، عقب تنفيذ 3319 جولة وجار استكمال الإجراءات النظامية.

و التحقيق مع (253) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (141) مواطناً ومقيماً منهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأمول، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.

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