7 مليارات دولار استثمارات جديدة بقطاع الكهرباء السوري لتوليد 5 آلاف ميغاواط

وقعت وزارة الطاقة السورية اليوم الخميس، اتفاقيات بقيمة 7 مليارات دولار لتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة مع عدد من الشركات العالمية بما فيها مجموعة “UCC العالمية”، و”أورباكون” و”باور الدولية” و”جنكيز للطاقة” و”كاليون للطاقة” بحسب ما كشفه وزير الطاقة المهندس محمد البشير في كلمة خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم وقال:” قيمة الاستثمار 7 مليارات دولار سيسهم بتوليد 5 آلاف ميغا واط الأمر الذي يسهم في زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية وينعكس إيجاباً على جميع مناحي الحياة، ونعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم” بحسب وكالة الأنباء السورية.

والاتفاقية تشمل تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تُقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة “أورباكون القابضة”، رامز الخياط، إن المذكرة تُعد بمثابة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة. مضيفاً أن المشروع سيوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة ما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا.