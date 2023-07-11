7 ملايين سائح زاروا مصر هذا العام

واصلت اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، عقد اجتماعاتها الدورية، حيث ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الاجتماع السادس للجنة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهنأ أحمد عيسى أعضاء اللجنة والقطاع السياحي الخاص على الأداء المبهر الذي حققته صناعة السياحة في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري حيث حققت خلال هذه الفترة أكثر من 7 ملايين سائح في أعداد السائحين الوافدين لمصر،

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة في أول اجتماع للجنة بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد الانتقال الرسمي للموظفين العاملين بالقطاعات المختلفة للوزارة للعمل هناك، معربًا عن فخره بالانتقال للعمل بالعاصمة الجديدة ومنظومة العمل بها وما سيقدمه ذلك من زيادة كفاءة ورفع إنتاجية العمل ومن ثم تحقيق نقلة وعائد مثمر على الاستثمار في صناعة السياحة في مصر.

تراخيص المنشآت الفندقية

وأوضح الوزير أن هناك تعاون وتنسيق مستمر وعلى قدم وساق مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد مقاعد الطيران من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرًا إلى بعض توقعات الحركة السياحية خلال النصف الثاني من عام 2023.

وأكد على أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على مصلحة الزائر السائح والتأكد من مستوى جودة ما يتلقاه من خدمات وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة له.

وتم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع الخامس للجنة.

كما أحاط محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة أعضاء اللجنة بأبرز الموضوعات التي تم انتهاء العمل عليها من خلال عمل اللجنة وما تم إنجازه تجاه توصيات الاجتماع السابق للجنة من قبل الأمانة الفنية لها ومنها ما تم بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق حتى يتم الانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيدًا لإقراره والعمل به.

وتم مناقشة والتأكيد على قيام الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة والسادة ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المعنية وممثلي الجهات المعنية وذات الصلة لعقد اجتماعات عاجلة خلال الفترة المقبلة طبقًا للجدول الزمني المقترح من جانب الإدارة للانتهاء من هذا الدليل في أقرب وقت.

وتم أيضًا عرض ومناقشة ما تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفيق أوضاع بعض الكيانات الغير مرخصة سياحيًا بمحافظة الفيوم والتي تستقبل نزلاء أجانب وينطبق عليها المواصفات السياحية لاستصدار لها تراخيص سياحية.

كما تم مناقشة أهمية قيام الجهات المعنية وذات الصلة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في ضوء المادة رقم ٣٠ لقانون المنشآت الفندقية والسياحية عند المرور والتفتيش على أى منشأة سياحية أو فندقية، وعدم اتخاذ أى قرار أو إجراء يخص تلك المنشآت إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

يذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.