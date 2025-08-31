7 سبتمبر إجازة القطاع الخاص والعام في سلطنة عمان

أعلن في سلطنة عمان عن تحديد إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف، لتكون إجازة رسمية لموظفي القطاعين العام والخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتشير البوابة الرسمية إلى أن الإجازات الرسمية تشمل اليوم الوطني لسلطنة عمان في (20) و(21) من شهر نوفمبر.، و هـ. يوم تولي السلطان مقاليد الحكم في البلاد (11) من شهر يناير

وإذا وقع أي من يومي الإجازة الأسبوعية أو وقع كلاهما ضـمن أيام الإجازات المشـار إلـيها، يـتـم الـتعـويض عـن ذلـك بيـوم واحـد. ويجوز تعديل موعد الإجازات المشـار إليها إذا اقتضـت المصـلحة العامة ذلك.