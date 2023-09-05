البورصة العقارية في مصر لأول مرة.. كيف تؤثر على السوق؟

أعلنت الحكومة المصرية إطلاق البورصة العقارية لتعزيز بيع العقارات بعد الطفرة العمرانية الكبيرة في البلاد، وتأسيس صندوق عقاري لتداول العقارات في البورصة المصرية وذلك لأول مرة.

وتعمل مصر في الفترة الأخيرة على فتح آفاق استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري.

ما هي البورصة العقارية المصرية؟

البورصة العقارية في مصر ستكون سوقا مالية يتم خلالها تداول العقارات بطريقة مشابهة لتداول الأسهم والسندات في البورصات التقليدية.

وقال طارق بهاء خبير التنمية والتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية في تصريحات لروسيا اليوم إن الحكومة المصرية بذلت العديد من الجهود التي من شأنها تعزيز ملف تصدير العقارات.

واهتمت مصر في السنوات الأخيرة بالتنمية العمرانية وأنشأت مدنا جديدة وعشرات الآلاف من الوحدات السكنية، أبرزها مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: “إنشاء البورصة لتداول العقارات، وتبيان أسعارها في كل المناطق، وارتفاعها ونزولها، ونسبة المبيعات التي تمت على العقارات بالدولة يوميا، وإنشاء مؤشر خاص للعقارات، يوضح أيضا أسعار العقارات والعرض والطلب، كما هو معمول في أسواق الأسهم، كي يتسنى للجميع معرفة القيمة السوقية للعقارات بكل المناطق، وهو ما يؤكد أنه أمر فائق الأهمية، ومن شأنه العمل على تطوير السوق العقاري في مصر بأكمله”.

ما أهداف البورصة العقارية؟

منصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية والاستثمار فيها، بسهولة وشفافية، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية.

تجميع العقارات المتداولة في صناديق استثمارية عقارية أو وحدات استثمارية ووثائق عقارية قابلة للتداول.

فرصة للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات

وسيلة لتنويع محفظة الاستثمار بالاستفادة من فرص العوائد من العقارات دون الحاجة إلى شراء العقارات الفعلية بشكل مباشر.

تقليل بعض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العقارات من خلال تقديم سيولة أكبر وتحقيق تنويع أوسع في مجموعة العقارات المستثمرة فيها.

تحقيق السيولة باعتبار أن الأصول في حالة ملكيتها التقليدية تنخفض سيولتها كلما ارتفعت قيمتها الأسمية.

العمل على تنظيم السوق العقاري، فالأسعار ستكون في متناول الجميع.

البورصة العقارية في مصر تستهدف تنظيم السوق العقاري

شروط نجاح البورصة العقارية

وضع الخبير العقاري عدة شروط لنجاح الفكرة وهي:

ضرورة رقمنة الثروة العقارية وذلك بتحويل مستندات ملكية العقارات داخل مصر من مستندات ورقية إلى مستندات إلكترونية.

رقمنة عملية الصفقة العقارية وانتقال الملكية كمرحلة أولية، وهذا يتيح عمليا انتقال الملكية العقارية في أي وقت وخارج أوقات العمل الرسمية.

انتقال الأموال إلكترونيا عبر البنوك والمصارف المعتمدة في الصفقات العقارية الإلكترونية.

ما الفارق بين البورصة العقارية والبورصة المالية؟

يقول طارق بهاء إنه لا يوجد فارق جوهري بين البورصة العقارية والبورصة المالية من حيث الفكرة، فكليهما يتضمن عملية تبادل لحقوق معينة عبر أوراق ومستندات تثبت هذه الحقوق.

وأضاف: “يمكن القول إن البورصة العقارية حالة خاصة من البورصات المالية”.