أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” لحركة عمليات الشراء التي قام بها السعوديين خلال أسبوع، أنهم صرفوا بشكل أعلى على الصحة بـ 723.4 مليون ريال، في حين بلغ ما تم صرفه على الملابس و الأحذية 680 مليون ريال، مقارنة بما تم استهلاكه على مواد التشييد والبناء بـ328.4 مليون ريال.

و كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 2 إلى 8 يوليو الجاري، والتي وصلت إلى 166.4 مليون عملية بقيمة 11.1 مليار ريال.

وأوضح أن سكان المملكة أنفقوا 1.7 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.6 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.2 مليار ريال على السلع والخدمات المتنوعة.

وأنفق سكان المملكة، من خلال عمليات نقاط البيع، 680 مليون ريال على الملابس والأحذية، و328.4 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و723.4 مليون ريال على الصحة.

كما أنفقوا 227.6 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و718.8 مليون على محطات الوقود، و261.3 مليون ريال على الأثاث، و75.4 مليون ريال على التعليم، و663.9 مليون ريال على النقل.

وفيما يتعلق بالمناطق والمدن، أنفق سكان المملكة 3.3 مليار ريال بالرياض، و440.4 مليون ريال بمكة المكرمة، و459.8 مليون ريال بالمدينة المنورة، و184.7 مليون ريال بتبوك، و192.6 مليون ريال بحائل، و1.6 مليار ريال بجدة.