675 مليون دولار، بصفقة استحواذ الفطيم الإماراتية على نصف سينيومي ريتيل السعودية

أعلنت شركة سينومي للتجزئة عن توقيع اتفاقية شراء أسهم بين مساهميها المؤسسين وشركة الفطيم لبيع 49.95% من أسهمها إلى الفطيم لقاء قرابة 675 مليون دولار أمريكي بحسب بيان صحفي. وورد إفصاح على موقع السوق المالية السعودية اليوم الأحد بأن مساهمين مؤسسين في شركة التجزئة “سينومي ريتيل” السعودية اتفقوا على بيع حصة 49.95% من الأسهم إلى مجموعة “الفطيم” الإماراتية، وبلغ سعر السهم 44 ريالاً سعودياً، مما يُقدر قيمة الصفقة بأكثر من 2.5 مليار ريال سعودي.

والاتفاق تم مع مساهمي سينومي المؤسسين، وهم فواز عبد العزيز الحكير، وعبد المجيد عبد العزيز الحكير، وسلمان عبد العزيز الحكير، وشركة فاس السعودية القابضة، وشركة فاس العقارية. فواز عبد العزيز الحكير، بصفته أحد المساهمين البائعين في شركة سينومي للتجزئة في الصفقة الخاصة أشار بالقول: “تُمثل هذه الصفقة إنجازًا تحويليًا هامًا لشركة سينومي للتجزئة ومساهمينا. فمن خلال تخفيض ديون ميزانيتنا العمومية وإرساء أساس مالي أقوى، نُعزز شراكاتنا طويلة الأمد مع الجهات المعنية، ونُهيئ الشركة لتحقيق نمو مستدام وقيمة مُعززة لمساهمينا. إن دخول الفطيم كمستثمر استراتيجي في الشركة سيُوفر لها خبرةً عميقةً في هذا القطاع، وحجمًا تشغيليًا واسعًا، ورؤيةً مشتركةً طويلة الأجل. إن بصمة الفطيم العالمية في قطاع التجزئة، وقوتها المالية، وحضورها في المملكة تجعلها مستثمرًا استراتيجيًا مثاليًا. يُحقق هذا الاستثمار الاستراتيجي قيمةً كبيرةً لجميع الجهات المعنية، ويتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.” ويقول عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم: “إن استثمارنا في سينومي ريتيل يعكس ثقتنا القوية في اقتصاد المملكة العربية السعودية ورؤيتها السعودية طويلة الأجل 2030. ويمثل هذا الاستثمار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا كبيرًا”. سليم فاخوري، الرئيس التنفيذي لشركة سينومي ريتيل علق قائلاً: “يُظهر إعلان اليوم أن سينومي ريتيل تسير بخطى ثابتة على الطريق الاستراتيجي الصحيح نحو مرحلتنا التالية من النمو، مُركزةً على علامات تجارية عالمية قابلة للتوسع وعالية الأداء تُحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. إن انضمام الفطيم كمستثمر استراتيجي يُمكّننا من الاستفادة من قدراتها المُثبتة، وتعزيز ريادتنا في قطاع التجزئة، ويُمكّننا من تحقيق نمو مُستدام وعوائد مُجزية لمساهمينا.”