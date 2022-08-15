660 ألف مستفيد من برامج الدعم السكني في السعودية منذ 5 سنوات

كشف صندوق التنمية العقارية، عن توقيع أكثر من 58 ألف عقد تمويلي، ضمن الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة لبرامج الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، ليبلغ إجمالي المستفيدين من برامج الدعم السكني أكثر من 660 ألف مستفيد منذ حزيران / يونيو 2017 وحتى نهاية النصف الأول من 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: “إن إجمالي العقود التمويلية لبرامج الدعم السكني؛ بلغت أكثر من 58 ألف عقد تمويلي”، مؤكداً حرص “الصندوق العقاري” على تعزيز فرص حصول مستفيدي “سكني” على برامج الدعم السكني، ضمن حلول وخيارات أكثر، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية لتملك المسكن الملائم، وذلك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70%، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام، عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

وأضاف أن الصندوق قدم لنحو 33% من إجمالي المستفيدين من العقود التمويلية؛ تسهيلات ائتمانية وفق ضوابط وإجراءات برنامج ضمانات وبرنامج الرهن الميسر.

وأوضح أن برنامج ضمانات أسهم في تمكين 6 آلاف مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من “الرهن الميسر” أكثر من 13 ألف مستفيد، خلال النصف الأول من 2022، مشيداً بالدور التنظيمي والتشريعي لمنظومة الإسكان والشراكة التكاملية مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، التي كان لها الأثر في تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد من برامج الدعم السكني، منذ يونيو 2017 وحتى نهاية النصف الأول من 2022.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم 9 خيارات متنوعة منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعُوم، و5 باقات لدعم السكني، من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم” وباقات الدعم السكني.