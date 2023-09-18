657 ساعة، أقصى حد سنوي لساعات العمل الإضافي لموظفي حكومة دبي

جرى مؤخرا اعتماد لائحة تنظيم العمل الإضافي لموظفي حكومة دبي وحددت «موارد بشرية حكومة دبي» اشتراطات احتسابه بحد أقصى 657 من ساعات العمل الإضافي في السنة الواحدة وفقا اللائحة التي نُشرت في الجريدة الرسمية لحكومة دبي. وتشير إلى أنه “يتم احتساب بدل العمل الإضافي وفقاً للراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف في تاريخ قيامه بالعمل الإضافي، وتحدد آلية احتساب بدل العمل الإضافي وفقاً للجدول التوضيحي الملحق بهذه اللائحة. ‌ب- يتم صرف بدل العمل الإضافي للموظف في الشهر الذي يلي قيامه بالعمل الإضافي. ‌ج- يكون احتساب بدل العمل الإضافي للموظف المعيّن بنظام الدوام المؤقت على أساس نصف مقدار المكافأة التي يتقاضاها الموظف شهرياً.”

وتطبق اللائحة الجديدة على الدوائر الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.

و تحدد اللائحة ضوابط واشتراطات لاحتساب بدل العمل الإضافي للموظفين سريان أحكامها على الموظف الذي يعمل بنظام الدوام الكامل أو الدوام المؤقت، والموظف الذي يعمل بنظام العمل عن بعد، ولا تطبق اللائحة على الموظف الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي.

كما توضح اللائحة “آلية احتساب العمل الإضافي في أيام العُطلات الأسبوعيّة أو الرسميّة“وفي شهر رمضان. (ويمكن الاطلاع على نص اللائحة هنا).