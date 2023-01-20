فادي طنّوس by فادي طنّوس

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64 ألف موظف في قطاع التكنولوجيا سيصبحون بلا عمل

فادي طنّوس by فادي طنّوس
تكنولوجيا

كشفت تقارير صحافية أمريكية أن عدداً من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا تتحضر لتسريح أعداد كبيرة من موظفيها في الفترة المقبلة، ورجحت أن يصل العدد الإجمالي لهؤلاء بنحو 64 ألف موظف.

وكانت شركة التكنولوجيا والكمبيوتر”مايكروسوفت” قد أعلنت الأربعاء أنها ستخفض عدد موظفيها بنحو 5% أي ما يقدر بحوالي 10 آلاف موظف.

وسبق لشركة أمازون أن أعلنت عن جولة جديدة من تخفيضات الوظائف التي من المرجح أن تطال أكثر من 18 ألف موظف لتصبح أكبر عملية تخفيض في القوى العاملة في تاريخ عملاق التجارة الإلكترونية.

وفي ما يلي عدد من شركات التكنولوجيا التي تعتزم تقليص عمالتها والتي يتجاوز عدد الموظفين المخطط خروجهم أكثر من 64 ألف موظف:

  • أمازون: 18 ألف موظف
  • ميتا: 11 ألف موظف
  • مايكروسوفت: 10 آلاف موظف
  • سيلزفورس: 7 آلاف موظف
  • تسلا : 6 آلاف موظف
  • تويتر: 3700 موظف
  • كوينباس: ألفا موظف
  • ستريب: 1100 موظف
  • روبين هوود: 1100 موظف
  • شوبيفاي: ألف موظف
  • سناب : ألف موظف
  • لايفت : 700 موظف
  • كريبتو دوت كوم: 500 موظف
  • نتفليكس: 450 موظفا
  • ألفابيت الشركة الأم لـ “غوغل”: 230 موظفا
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