629 رحلة طيران بين الإمارات والسعودية أسبوعيا

ارتفع عدد رحلات الطيران بين الإمارات والسعودية إلى 629 رحلة أسبوعيا، في خطوة تستهدف مواكبة طلب العملاء والنمو المطرد لحركة الطيران بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ونقل المصدر عن الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات أن هناك 405 رحلات من الناقلات الإماراتية إلى السعودية أسبوعيا، مقابل 224 رحلة من شركات الطيران السعودية إلى الإمارات.

وقالت الهيئة إن الرحلات بين الإمارات والسعودية جاءت على النحو التالي:

الاتحاد للطيران – 63 رحلة أسبوعياً من أبوظبي (21 رحلة إلى الدمام، و21 رحلة إلى جدة، و21 رحلة إلى الرياض)

طيران الإمارات – 67 رحلة أسبوعياً من دبي (21 رحلة إلى الدمام، و21 رحلة إلى جدة، و21 رحلة إلى الرياض، و4 رحلات إلى المدينة).

فلاي دبي – 162 رحلة أسبوعياً (14 رحلة إلى أبها، ورحلتين إلى العلا، و28 رحلة إلى الدمام، و7 رحلات إلى القصيم، و4 رحلات إلى جازان، و4 رحلات إلى حائل، ورحلتين إلى الهفوف، و35 رحلة إلى جدة، و28 رحلة إلى الرياض، و14 رحلة إلى المدينة، ورحلتين إلى نيوم، و3 رحلات إلى نجران، ورحلتين إلى القيصومة، و4 رحلات إلى الطائف، و3 رحلات إلى ينبع، و10 رحلات إلى تبوك).

العربية للطيران 99 رحلة أسبوعياً (7 رحلات إلى أبها، و4 رحلات إلى الجوف، و23 رحلة إلى الدمام، و8 رحلات إلى القصيم، و4 رحلات إلى حائل، و14 رحلة إلى جدة، و14 رحلة إلى المدينة، و14 رحلة إلى الرياض، و4 رحلات إلى الطائف، و4 رحلات إلى ينبع، و3 رحلات إلى تبوك)

ويز إير أبوظبي 14 رحلة أسبوعياً (7 رحلات إلى الدمام، و7 رحلات إلى المدينة).

بالنسبة للناقلات السعودية، فهناك 210 رحلات أسبوعياً إلى إمارة دبي، و14 رحلة أسبوعياً إلى أبوظبي موزعة بواقع 7 رحلات من الرياض و7 رحلات من جدة.

ولفتت الاتحاد للطيران إلى أن أكثر الوجهات طلباً على رحلاتها من الدمام هي أبوظبي ودكا ومانيلا ودلهي ومومباي، بينما أكثر الوجهات طلباً من جدة، هي أبوظبي وجاكرتا ودكا والدار البيضاء وكراتشي، فيما كانت أكثر الوجهات طلباً من الرياض، هي: أبوظبي ودكا، ومانيلا، وجاكرتا، وكراشي.

وأوضحت “طيران الإمارات” أنها بدأت عملياتها في السعودية في عام 1989 انطلاقاً من مدينة جدة، وتخدم الوجهات بطائرات “بوينغ 777” إلى الدمام والمدينة والرياض، بينما تخدم وجهتها في جدة بطائرات “إيرباص A380″، مشيرة إلى زيادة عدد الرحلات إلى المدينة بسبب الإقبال المتزايد لتصبح 5 رحلات أسبوعية حتى أكتوبر القادم.

بدورها، قالت “فلاي دبي” إنها بدأت رحلاتها الى المملكة العربية السعودية في العام 2010 وكانت مدينة أبها أولى وجهاتها هناك، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى رحلاتها للمطارات الرئيسية في المملكة، تشغل رحلات إلى عدة وجهات كانت غير مخدومة برحلات طيران مباشر من دبي أو الإمارات مثل العلا ونيوم والقيصومة ونجران وأبها لربطها عبر دبي كمحور عالمي للطيران.