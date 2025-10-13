622 مليون يورو إنفاق 6 من الأندية السعودية لضم اللاعبين

كشف تقرير صادر عن مركز الدراسات الرياضية الدولي “CIES Football Observatory” عن استمرار الهيمنة المالية لنادي النصر في سوق الانتقالات، حيث تصدّر قائمة الأندية السعودية الأكثر إنفاقاً على ضم اللاعبين خلال عام 2025، بصافي إنفاق هائل بلغ نحو 126 مليون يورو، ليؤكد النادي بذلك موقعه كأكبر مستثمر سعودي في تعزيز الصفوف. الأرقام التي نشرها المركز الدولي، ونقلها موقع “الشرق“، تضع النصر على قمة خارطة الإنفاق، مؤكدةً على الاستراتيجية المستدامة لتعزيز الفريق بالنجوم العالميين. وفيما يشير إلى تصاعد القوة المالية لأندية دوري روشن، اقتنص نادي نيوم المركز الثاني بصافي إنفاق بلغ 116 مليون يورو، ليُثبت قوته في المنافسة بعد تكثيف صفقاته الصيفية واستقطاب عدد من اللاعبين الدوليين لتعزيز طموحه. المفاجأة الأبرز كانت في تساوي قطبي جدة والرياض؛ حيث حلّ النادي الأهلي والهلال في المركزين الثالث والرابع توالياً، بصافي إنفاق متطابق بلغ 97 مليون يورو لكل منهما، في إشارة إلى استمرار الاستراتيجية الداعمة لصفوف الناديين استعداداً للمنافسات المحلية والقارية المرتقبة.

خمسة أندية تتجاوز الـ 95 مليون يورو

واستكمالاً لمشهد الإنفاق الضخم، جاء القادسية في المركز الخامس بـ95 مليون يورو، متفوقاً بفارق بسيط على نادي الاتحاد الذي أنفق 91 مليون يورو. وتغطي هذه الأرقام الفترة التي اعتمدتها الدراسة، والتي بدأت من مطلع أكتوبر 2024 لتحليل الإنفاق السنوي للأندية السعودية.

رسالة دوري “روشن” للعالم

التقرير لم يكتفِ برصد الأرقام فحسب؛ بل أشار إلى أن هذا الإنفاق الضخم يعكس بوضوح استمرار الاستراتيجية التوسعية لدوري روشن للمحترفين، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدوري ضمن أبرز الدوريات العالمية من خلال استقطاب أبرز النجوم ورفع القيمة التسويقية للبطولة. ويُشدد التقرير على أن الأندية السعودية استفادت بشكل مباشر من الدعم الاستثماري المُقدم عبر برامج التحول الرياضي والجهات المالكة جزئياً من قبل صندوق الاستثمارات العامة، الأمر الذي وضع الأندية السعودية ضمن المراتب الأولى عالمياً من حيث إجمالي حجم الاستثمارات في الانتقالات لعام 2025، مع توقعات بأن تستمر وتيرة الإنفاق الحالية خلال الموسم الشتوي المقبل