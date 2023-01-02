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Posted inأخبار أريبيان بزنسترفيه

621 ألف درهم فاتورة 18 شخصاً في مطعم لليلة رأس السنة في دبي

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مطعم "جاليارد" في وسط مدينة دبي
مطعم "جاليارد" في وسط مدينة دبي

وسط ارتفاع أسعار ليلة رأس السنة في وسط مدينة دبي لمشاهدة عروض الألعاب النارية في “برج خليفة”، أنفقت مجموعة مؤلفة من 18 شخصاً حوالى 621 ألف درهم إماراتي على فاتورة باهظة في مطعم “جاليارد” (GAL) في فندق العنوان في وسط مدينة دبي.

وتم نشر الفاتورة الضخمة على “انستغرام” ثم انتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتكون الفاتورة أساساً من مشروبات كحولية وغير كحولية، حيث تشير إلى أن فاتورة مشروب الشامبانيا فقط بلغت 175 ألف درهم.

ومن بين الأسعار المرتفعة ليلة رأس السنة في منطقة وسط مدينة دبي، تقاضى مطعم ناندو في “دبي مول” 5000 درهم إماراتي للفرد، وستاربكس 1600 درهم إماراتي للفرد، وبيتزا هت 1300 درهم إماراتي للفرد.

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