61 فرصة استثمارية في القطيف لمدة 25 عاماً

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح 61 فرصة استثمارية تمتد على مدى 25 عاماً في عدد من المواقع الاستثمارية في محافظة القطيف، تتمثل في عدد من الحدائق العامة والخدمات المساندة بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من ٢٧ ألف متر مربع، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وشرقية خضراء.

وأوضحت الأمانة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن هذه الفرص الاستثمارية تمتد لمدة 25 عاماً، وتأتي لخدمة المنطقة والارتقاء بالخدمات الترفيهية والبيئية، وزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز جودة الحياة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

وأكدت الأمانة أن الفرص الاستثمارية الـ ٦١ طرحت في محافظة القطيف بهدف تحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية، داعية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار، إلى التواصل مع مركز تنمية الاستثمارات في البلدية أو من خلال تطبيق “فرص” للاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية.