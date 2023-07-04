60 يوما على انتهاء مهلة عودة المواشي المملوكة لغير السعوديين لدولهم​

طالبت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، أصحاب ومُلّاك المواشي والأبل المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم، بالإسراع بإخراج مواشيهم قبل نهاية المهلة في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس المقبل، تلافياً لتطبيق الإجراءات المتخذه ضدهم في حال المخالفة.

ونوهت الوزارة بحسب “وكالة الأنباء السعودية”، على ملاك هذه المواشي بالاستفادة من الفترة المتبقية من المهلة المحددة لعودة المواشي والأبل المملوكة لغير السعوديين، مشيرة إلى أنها ستبدأ بعد انتهاء المهلة في تطبيق الإجراءات المُعلنة بحق المُلّاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم؛ والتي تتضمن إلغاء كافة تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.



كما دعت الوزارة إلى المساهمة في الحفاظ على المراعي الطبيعية بالمملكة والعمل على تنميتها وتأهيلها من خلال إيقاف الرعي المبكر والرعي الجائر وغير المنتظم، و التوقف عن الممارسات الخاطئة التي تضر بالمراعي مثل الاحتطاب، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بقيادة المركبات في المسارات المخصصة لها داخل المراعي، وعدم الالتزام برمي المخلفات أثناء التنزه في أماكنها.



ونوّهت الوزارة في إطار حملة( #حماية_الغطاء_النباتي) التي أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف التوعية بأهمية الحفــاظ على الغطــاء النباتي وتنميته؛ إلى قُرب انتهاء المهلة الممنوحة لعودة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم، موضحة أنه تبقى على انتهائها أقل من شهرين.

وبيّنت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على الغطاء النباتي، وفقًا لنظام البيئة والاستراتيجية الوطنية للمراعي؛ للحد من خطورة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء للمحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الحيوية في المملكة.