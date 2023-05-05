60% خصم على تذاكر الخطوط السعودية لوجهات عديدة

أعلنت الخطوط السعودية عن خصم 60% على تذاكر الطيران الى أبوظبي والكويت والدوحة ومدريد والعديد من البلدان الاخرى.

ويتوجب شراء التذاكر في يومي 5 مايو أو 6 مايو علما ان السفر يكون بين 10 مايو الى 15 مايو من هذا الشهر.

خصم يصل إلى 60% على وجهات مختارة ?



أبوظبي??| الكويت??| الدوحة??| مسقط??| مدريد??| موريشيوس??| جوانج زاو??| جزر المالديف??



⏰ العرض متاح لمدة 48 ساعة فقط

?️ فترة السفر: من 10 مايو – 15 يونيو 2023 — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) May 4, 2023

وتشمل الخصومات البلدان الآتية :

أبوظبي

الكويت

الدوحة

مسقط

مدريد

موريشيوس

جوانج زاو

جزر المالديف

ويقدم الطيران السعودي عروضات وخصومات مميزة حيث اطلق الشهر الماضي آبريل تخفيضات موسم العيد بخصم 60% إلى دبي ولندن ونيويورك ومانيلا و إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا .

وفي الربع الأول من عام 2023 ، شهدت أعداد المسافرين الدوليين زيادة بنسبة 94٪ مقارنة بالعام السابق ، حيث نقلت المزيد من السياح إلى المملكة وحول العالم.

وعلى الصعيد الدولي ، قامت شركة الطيران بتشغيل أكثر من 18300 رحلة بزيادة قدرها 40 في المائة وسجلت 87300 ساعة طيران بزيادة قدرها 55.2 في المائة.