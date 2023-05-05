ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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60% خصم على تذاكر الخطوط السعودية لوجهات عديدة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت  الخطوط السعودية عن خصم 60% على تذاكر الطيران الى أبوظبي والكويت والدوحة ومدريد والعديد من البلدان الاخرى.

ويتوجب شراء التذاكر في يومي 5 مايو أو 6 مايو علما ان السفر يكون بين 10 مايو الى 15 مايو من هذا الشهر.

وتشمل الخصومات البلدان الآتية :

  • أبوظبي
  • الكويت
  • الدوحة
  • مسقط
  • مدريد
  • موريشيوس
  • جوانج زاو
  • جزر المالديف

ويقدم الطيران السعودي عروضات وخصومات مميزة حيث اطلق الشهر الماضي آبريل تخفيضات موسم العيد بخصم 60% إلى دبي ولندن ونيويورك ومانيلا و إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا .

وفي الربع الأول من عام 2023 ، شهدت أعداد المسافرين الدوليين زيادة بنسبة 94٪ مقارنة بالعام السابق ، حيث نقلت المزيد من السياح إلى المملكة وحول العالم.

وعلى الصعيد الدولي ، قامت شركة الطيران بتشغيل أكثر من 18300 رحلة بزيادة قدرها 40 في المائة وسجلت 87300 ساعة طيران بزيادة قدرها 55.2 في المائة.

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