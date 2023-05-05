60% خصم على تذاكر الخطوط السعودية لوجهات عديدة

أعلنت الخطوط السعودية عن خصم 60% على تذاكر الطيران الى أبوظبي والكويت والدوحة ومدريد والعديد من البلدان الاخرى.
ويتوجب شراء التذاكر في يومي 5 مايو أو 6 مايو علما ان السفر يكون بين 10 مايو الى 15 مايو من هذا الشهر.
وتشمل الخصومات البلدان الآتية :
- أبوظبي
- الكويت
- الدوحة
- مسقط
- مدريد
- موريشيوس
- جوانج زاو
- جزر المالديف
ويقدم الطيران السعودي عروضات وخصومات مميزة حيث اطلق الشهر الماضي آبريل تخفيضات موسم العيد بخصم 60% إلى دبي ولندن ونيويورك ومانيلا و إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا .
وفي الربع الأول من عام 2023 ، شهدت أعداد المسافرين الدوليين زيادة بنسبة 94٪ مقارنة بالعام السابق ، حيث نقلت المزيد من السياح إلى المملكة وحول العالم.
وعلى الصعيد الدولي ، قامت شركة الطيران بتشغيل أكثر من 18300 رحلة بزيادة قدرها 40 في المائة وسجلت 87300 ساعة طيران بزيادة قدرها 55.2 في المائة.