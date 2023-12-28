شهد العام الجاري إحدى أكبر عمليات تسريح الموظفين في قطاع البنوك، ووكان انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أميركية ــ بنك فيرست ريبابليك، وبنك وادي السليكون، وبنك سيجنتشر ــ بمثابة إحدى أكبر حالات الفشل في النظام المصرفي منذ عام 2008 حين خسر 140 ألفاً وظائفهم في البنوك خلال الأزمة المالية العالمية في الفترة ما بين 2007 و عام 2008.

وقد نجحت البنوك المركزية في احتواء “الأزمة المصغرة” في وقت سابق من هذا العام من خلال التدخلات القسرية والسياسة النقدية.

كما شهد العام الاندماج الضخم بين بنكي كريدي سويس Credit Suisse و يو بي إس UBS. وعلى الرغم من التدخلات، تواصل البنوك العالمية الاستغتناء عن مزيد من الوظائف بوتيرة غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية. ويظهر تقرير جديد من صحيفة فايننشال تايمز أن عشرين من أكبر البنوك في العالم ألغت 61905 وظائف في عام 2023، وهي خطوة قالت إنها لحماية هوامش الربح في فترة ارتفاع أسعار الفائدة وسط تراجع في إبرام الصفقات ومبيعات الأسهم والديون.