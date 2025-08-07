6.7 مليون مستثمر في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول 2025

وصل إجمالي عدد المستثمرين الأفراد إلى حوالي 6.7 مليون مستثمر، بزيادة سنوية بلغت 7.7%. وسجّلت أعداد المحافظ الاستثمارية للأفراد في سوق الأسهم الرئيسة السعودية نموًا على أساس سنوي بنسبة تُقدر بـ 13.5% في الربع الأول 2025م، لتبلغ (13,562,817) محفظة استثمارية، بزيادة بلغت (1,611,246) محفظة استثمارية، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2024م، وذلك وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الربعية للربع الأول 2025م الصادرة من هيئة السوق المالية.

ارتفاع سنوي، زاد عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بنسبة 13.5%، ليصل إلى أكثر من 13.5 مليون محفظة، مقارنة بـ11.9 مليون محفظة في نفس الفترة من العام الماضي.

.ارتفاع ربعي: زاد عدد المحافظ بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024.

المستثمرون الذكور: يشكّلون 74.6% من إجمالي المستثمرين، ووصل عددهم إلى أكثر من 5 ملايين مستثمر.

المستثمرات الإناث: يشكّلن 25.4% من الإجمالي، ووصل عددهن إلى أكثر من 1.7 مليون مستثمرة. هذه الأرقام تُظهر تزايد اهتمام الأفراد، من الرجال والنساء، بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي..