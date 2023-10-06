فريق التحرير by فريق التحرير

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فيديو.. 6 وفيات و58 إصابة بسبب الانشغال بغير الطريق في دبي

الانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهاتف أثناء القيادة تصنف من المخالفات الخطرة وأحد أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع الحوادث في دبي

فريق التحرير by فريق التحرير
دبي

حذر اللواء سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي من الانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهاتف أثناء القيادة لما تسببه من مخاطر تهدد أرواح الأبرياء سواءً مستخدمي الطريق أو الضحايا أنفسهم. مشيراً إلى أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يشتت انتباه السائق، ويضاعف احتمال وقوع الحوادث، كونه يتسبب في تعطيل جزء كبير من الوظائف الحيوية الضرورية للقيادة الآمنة، كما إن قدرة الإنسان على التصرف بسرعة لتجنب الخطر القادم تقل في حال استخدام الهاتف خاصة في قراءة مواقع التواصل الاجتماعي، أو كتابة الرسائل النصية. موضحاً أن الانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهاتف أثناء القيادة تصنف من المخالفات الخطرة وأحد أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية البليغة،

ولفت إلى أن الكثير من السائقين لا يدركون أن الانشغال بغير الطريق بواسطة استخدام الهاتف أثناء القيادة يشكل تهديدا على حياتهم وحياة الاخرين، فعدم انتباه السائق لثوانٍ معدودة قد يقود إلى حادث يدفع السائق ومن معه والآخرون الابرياء ثمنه بقية حياتهم.

وأشار إلى أن الانشغال بغير الطريق تسبب خلال الأشهر الـ(8) الماضية من العام الجاري في (99) حادثاً نجم عنهم (6) وفيات وإصابة (58) شخصاً بإصابات متفاوتة من بينهم (5) بليغة، و(32) متوسطة، و(21) بسيطة، فيما تم تسجيل (35) ألفاً و(527) مخالفة حلال الفترة نفسها من العام الجاري. موضحاً أن عقوبة الانشغال بغير الطريق تتمثل في غرامة قدرها (800) درهم و(4) نقاط مرورية.

وأكد أن شرطة دبي تبنت العديد من الحملات التوعوية، بشأن مخاطر الانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعرضت مقاطع فيديو لأشخاص كانوا منشغلين بالهاتف أثناء القيادة، وتسببوا في حوادث جسيمة، أسفرت عن وفاتهم أو إصابتهم بالعجز، أو لحقت بهم إصابات بليغة أخرى، لكن البعض لا يرتدع إلا إذا تعرض لحادث.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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