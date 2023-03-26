سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

6 مليارات دولار لشراء مانشستر يونايتد، عرض قطري جديد من الشيخ جاسم بن حمد

سامر باطر by سامر باطر

نقلت تقارير صحفية أمس السبت أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قدم عرضا جديدا لشراء نادي مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل خمسة مليارات جنيه استرليني (6.12 مليار دولار أمريكي) بحسب ما نقلته خدمة رويترز الرياضية العربية.

وأطلق الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، عرضه في فبراير شباط الماضي. وقال متحدث يمثل الشيخ جاسم في ذلك الوقت إن العرض كان بدون اللجوء لأي قروض عبر مؤسسة ناين تو الخاصة بالشيخ جاسم.

وأعلن رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس أيضا يوم الخميس الماضي عن تقدمه بعرض لشراء النادي. وقال لرويترز إنه مستعد لدفع قيمة تفوق القيمة الحالية للنادي الإنجليزي. وبدأت عائلة جليزر، المالكة ليونايتد، في نوفمبر تشرين الثاني مناقشة خيارات لبطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، سواء بانضمام مستثمرين جدد أو بيع النادي بعد 17 عاما من شرائه. ولم يرد مانشستر يونايتد على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...