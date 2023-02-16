6 ملايين دولار تمويل لشركة تلقاني السعودية الناشئة

تمكنت الشركة السعودية الناشئة تلقاني Telgani من جمع تمويل قدره 6 ملايين دولار (22.5 مليون ريال سعودي) في جولتها الأولى. و تعمل الشركة في قطاع التنقل وتأجير السيارات، وتتخذ من السعودية مقراً لها.

أنطلقت الشركة عام 2019 ، وهي توفر حلول النقل وخيارات تأجير السيارات من خلال موقعها على الويب وتطبيقها بحسب موقع فلو أي سي تي.

ستوظف المنصة التمويل الجديد في توسيع خدمات تأجير السيارات قصيرة الأجل في المملكة، بالإضافة لتقديم المزيد من الحلول التقنية لاشتراكات السيارات المرنة.

وأطلقت تلقاني العديد من الخدمات الجديدة العام الماضي ، بما في ذلك خدمات توصيل السيارات في المطار. بعد اختتام جولة التمويل ، الرئيس التنفيذي لشركة هلا أوتو ، الموزع الرئيسي لسيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية أشار بالقول: “يسعدنا الاستثمار في واحدة من الشركات الرائدة في مجال التنقل الرقمي والتي شهدت العديد من التطورات. ونحن على ثقة من أن قدرات فريق Telgani لتطوير القطاع وتقديم حلول موجهة للسوق، لتمكين العملاء من الحصول على أفضل الخبرات.” توسيع الخدمات تخطط شركة Telgani لاستخدام التمويل لتوسيع خدمات تأجير السيارات قصيرة الأجل في المملكة العربية السعودية ، فضلاً عن تقديم المزيد من الحلول التقنية لاشتراكات السيارات المرنة.

وقال المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة علم ماجد بن سعد العريفي: “نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي شهدته الجولة التمويلية الأولى لمنصة Telgani ونتطلع بثقة إلى الأمام. إلى المراحل التالية من تطورها لتعزيز خدماتها وحلولها المبتكرة وتعزيز دورها المحوري في قطاع التنقل وتأجير السيارات. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية شركة علم الطموحة لتوسيع قاعدتها الاستثمارية، وتقديم كل الدعم اللازم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تعزيز دورها في بيئة ريادة الأعمال ودفع الابتكار في المملكة العربية السعودية