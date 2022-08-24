6 مزادات علنية لبيع 66 عقاراً في السعودية

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة 6 مزادات علنية، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 30 آب / أغسطس إلى 7 أيلول / سبتمبر، بمساحات عقارية تتجاوز 100 ألف متر مربع.

وتُعرض المزادات أكثر من 66 عقاراً تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمارات تجارية وسكنية.

وتبدأ بمزاد كسب الإلكتروني الذي يعرض 19 عقاراً في مدينة القصيم، ومزاد البلد 2 الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات في مكة المكرمة، ومزاد جواهر الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات في كل من عسير وجازان ونجران ومكة، ومزاد البوادي 3 الإلكتروني الذي يعرض عقارين في محافظة جدة، ومزاد بوابة الخليج الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات في منطقة الشرقية، ومزاد بوابة الخليج الحضوري الذي يعرض 22 عقاراً في مدينة الدمام.

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