تُعقد في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة خلال الفترة من التاسع إلى الثاني عشر من أكتوبر 2023 ، فعاليات تصويت الدول الأعضاء في الإقليم لاختيار المدير الإقليمي لصحة دول شرق المتوسط المقبل.

وذلك في اجتماع مغلق خلال الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط ، إذ سيتم تقديم الشخص المُختار في الدورة الرابعة والخمسون بعد المائة لمجلس المنظمة التنفيذي، التي ستُعقد في الفترة من 22 إلى 27 يناير 2024 في جنيف بسويسرا ، وسيتولى المدير الإقليمي الجديد منصبه إبتداء من 1 فبراير 2024 لمدة خمس سنوات، ويكون مُؤهَّلًا لإعادة تعيينه لمرة واحدة.

ووجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، مذكرة شفوية إلى الدول الأعضاء في الإقليم تتضمن أسماء المرشحين في الانتخابات القادمة لشغل منصب مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ، إذ شملت أسماء المرشحين كل من : الدكتور نجم عباس جبر العوادي، رشَّحه العراق ، الدكتورة حنان حسن بلخي، رشَّحتها المملكة العربية السعودية ، الدكتور أنس الدكالي، رشَّحه المغرب ، الدكتور عبد الغفار، رشَّحته باكستان ، الدكتور علي أخباري ساري، رشَّحته جمهورية إيران الإسلامية ، الدكتور أحمد فرح شادول، رشَّحه السودان.

وتعد منظمة الصحة العالمية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وتعمل مع 194 دولة عضوًا في ستة أقاليم لتكون حلقة وصل بين الدول والشركاء والشعوب من أجل النهوض بالصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء، حتى يتمتع جميع الناس في كل مكان بأعلى مستوى من الصحة.