6 دول و3 قارات.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم 2030

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” البلد المستضيف لنهائيات كأس العالم 2030، حيث ستقام بنظام فريد من نوعه، فما هو هذ النظام، وما هي عدد المنتخبات المشاركة؟.

موعد كأس العالم 2030

رغم أن كأس العالم 2030 لكرة القدم سيقام بعد ما يقارب الـ7 سنوات، إلا أن كل المواعيد باتت معلنة منذ الآن،

وستنطلق بطولة كأس العالم 2030 يوم السبت 8 يونيو بمباريات احتفالية، لكن حفل افتتاح البطولة الرسمي سيكون أحد يومي الخميس أو الجمعة 13 أو 14 من الشهر ذاته.

وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030 يوم الأحد 21 يوليو لنفس العام.

كم عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030؟

بداية من كأس العالم 2026 التي تنظمها كندا والمكسيك وأميركا، سيكون عدد الفرق المشاركة في البطولة 48 منتخبا، مقسمة على قارات العالم.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة، بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل الأول والثاني للدور الثاني بجانب أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث، حيث تبدأ الأدوار الإقصائية.

من ينظم كأس العالم 2030؟

لم يتم الإعلان بشكل رسمي على منح حق تنظيم البطولة لأي بلد، لكن مجلس FIFA صادق بالإجماع على أن يكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو ملف الترشُّح الوحيد لاستضافة كأس العالم FIFA 2030.

واشترط الفيفا نجاح هذا الملف في عملية التقييم، وتأكيد مؤتمر FIFA لهذا القرار خلال اجتماعه المقرَّر في 2024، لمنح حق التنظيم للثلاثي.

لكن لن تقام كل المباريات على ملاعب الدول الـ3 فقط، حيث تنضم إليهم أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

ومن المتوقع أن يتخذ كونغرس الفيفا، الذي يتألف من جميع الاتحادات الأعضاء الـ211، قراره النهائي والرسمي بشأن البلد المنظم للمونديال في الربع الرابع من عام 2024.

لماذا تقام مباريات كأس العالم 2030 في 6 دول؟

ستقام مباريات كأس العالم 2030 في 3 قارات هي أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) وأمريكا الجنوبية (أوروغواي والأرجنتين وباراغواي)، وذلك لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

ويأتي قرار مشاركة ثلاثي أمريكا الجنوبية، نظرا للسياق التاريخي للنسخة الأولى لكأس العالم على الإطلاق، والتي أقيمت في أوروغواي عام 1930، إذ ستحتفل البطولة بمرور 100 عام على انطلاقها.

ووافق مجلس الفيفا بالإجماع على إقامة حدث فريد يحتفي بالذكرى المئوية بإجراء ثلاث مباريات ضمن دور مجموعات كأس العالم في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي على التوالي.

ستقام تلك المباريات قبل نحو أسبوع من الانطلاق الفعلي للبطولة، وذلك لمنح الفرق المشاركة الفرصة للعودة والتعسكر بالقرب من مجموعاتها.

ما هي الفرق المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2030؟

تأكد تأهل الفرق الثلاثة المنظمة للبطولة وهي المغرب وإسبانيا والبرتغال، فضلا عن المشاركة في احتفالية مرور 100 عام على انطلاق المونديال وهي أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

المغرب

إسبانيا

البرتغال

أوروغواي

الأرجنتين

باراغواي

لكن هذا الأمر يتم وفق شرطين:

نجاح عمليات التقييم للملف.

أن يكون ذلك عبر المقاعد المخصَّصة للاتحادات القارية المعنية.

عاجل.. برفقة إسبانيا والبرتغال.. المغرب يستضيف كأس العالم 2030https://t.co/VnTJyy5xnB — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) October 4, 2023

كيف تم اختيار 6 دول لاستضافة مونديال 2030

يقول الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت إنه تلقى أسماء تلك الدول من الاتحادات القارية، أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وأيدت الاتحادات الثلاث المقترح.

لماذا تم اختيار 3 دول من أمريكا الجنوبية؟

أقيمت أول نسخة لكأس العالم عام 1930 في أوروغواي، وتوجت بها أيضا، ومن المنطقي أن تستضيف مباراة افتتاح كأس العالم 2030 احتفالا بالمئوية، لكن لماذا الأرجنتين وباراغواي؟.

الاتحاد الدولي للعبة قال إن اختيار الأرجنتين جاء تقديراً لاحتلال منتخبها المركز الثاني في النسخة الافتتاحية عام 1930.

أما بالنسبة لباراغواي فجاءت مشاركتها تقديراً للدور الذي تقوم به على الصعيد القاري، حيث تستضيف مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الاتحاد القاري الأول والوحيد الذي كان له وجود عند إقامة نسخة 1930.

مواعيد مباريات كأس العالم 2030

إليكم ما تحدد من مواعيد مباريات كأس العالم 2030

اليوم والتاريخ الدور السبت 8 والأحد 9 يونيو 2030 مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية والمباراة الأولى لمنتخب أوروغواي في مونتيفيديو ومنتخب الأرجنتين على أرضه ومنتخب باراغواي على أرضه الخميس 13 والجمعة 14 يونيو حفل الافتتاح والمباراة (المباريات) الافتتاحية لبطولة كأس العالم FIFA 2030 السبت 15 والأحد 16 يونيو المباريات الأولى للمنتخبات الأخرى التي تنتمي لمجموعات أوروغواي والأرجنتين وباراغواي الجمعة 21 والسبت 22 يونيو المباريات الثانية لجميع المنتخبات التي تنتمي لمجموعات أوروغواي والأرجنتين وباراغواي الأحد 21 يوليو نهائي كأس العالم 2030 FIFA