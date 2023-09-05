تدرس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية جديدة لمنح ذوي الإعاقة مهلة تصل إلى 6 أشهر لتصحيح مشاريعهم المتعثرة قبل وقف الإعانة عنهم، وفق جدول زمني محدد جارٍ إعلانه قريباً.





وكشفت مصادر نقلا عن “صحيفة عكاظ” السعودية، إن الدراسة الخاصة بطلب الحصول على إعانة المشاريع الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، في حال لم يستطع العميل تنفيذ المشروع وتعثر خلال المدة المحددة لظروف خارجة عن إرادته، يقوم برفع طلب تمديد لتنفيذ المشروع لمدة لا تتجاوز 6 أشهر كحد أقصى إلى اللجنة الفنية بفرع الوزارة موضحاً الأسباب.





وقالت الصحيفة : تدرس اللجنة الفنية طلب العميل وترفع مرئياتها إلى اللجنة المركزية، التي بدورها تدرس الطلب والنظر بمرئيات اللجنة الفنية ورفع توصيتها بقبول طلب التمديد أو رفضه، وفي حال قبول طلب التمديد يتم تحديد المدة 6 أشهر كحد أقصى وفقاً لظروف العميل، ورفعها لوكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي لأخذ الموافقة على ذلك.





وأضافت المصادر، أنه في حال تم رفض طلب تمديد مهلة المشروع المتعثر، سيتم إيقاف الإعانة والمشروع وإشعار العميل بذلك من خلال اللجنة الفنية.





وبشأن المشاريع الملغاة، أشارت المصادر، إلى أن الدراسة حددت معايير لذلك، إذ يتقدم العميل للجنة الفنية بطلب إلغاء مشروع فردي موضحاً الأسباب بحيث يكون كظرف قاهر أو كوارث طبيعية أو جائحة حجر كلي لسبب صحي أو طبيعي، أو ظرف صحي مثبت كمرض يحتاج إلى عزل، وتقتنع فيه اللجنة الفنية بعد الدراسة.





وأوضحت المصادر، أن اللجنة الفنية ستدرس أسباب الإلغاء وكتابة مرئياتها حول المشروع ورفعها للجنة المركزية، التي بدورها تقوم بكتابة التوصيات ورفع قرار التوصية لوكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي لأخذ موافقته على التوصية وإصدار القرار، ثم يتم إشعار العميل بالقرار وتحديد موعد للتوقيع على مستند المخالصة وبعدها تحفظ المعاملة لدى الوزارة.