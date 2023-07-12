

كشف برنامج سكني عن إتاحة نحو 6 آلاف قطعة أرض للمستفيدين من البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري عبر موقع وتطبيق “سكني” في معظم مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.





وبيّن “سكني” أن منطقة مكة المكرمة حظيت بـ 3982 قطعة أرض مجانية، إذ توزعت على مخططات “المروج 1826 قطعة أرض، والرفاه بواقع 424 قطعة أرض، والأزهار 1065 قطعة أرض، والياسمين 613 قطعة أرض”، إضافة إلى 54 قطعة أرض مجانية في محافظة رابغ.





وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 911 قطعة أرض مجانية، حيث توزعت على محافظات “الدوادمي 679 قطعة أرض، وعفيف 119 قطعة أرض، والمجمعة 53 قطعة أرض، والحريق 30 قطعة أرض، والأفلاج 30 قطعة أرض”، فيما أتاح البرنامج 224 قطعة أرض في المنطقة الشرقية، توزعت على محافظات “حفر الباطن 101 قطعة أرض، وقرية العليا 70 قطعة أرض، والأحساء 53 قطعة أرض”، إضافة إلى 61 قطعة أرض أتاحها البرنامج في محافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

في إطار الجهود المستمرة لزيادة فرص تملك المسكن الأول للأسر السعودية، عبر توفير منتجات سكنية متعددة وحلول متنوعة.



أتاح “سكني” نحو 6 آلاف أرض مجانية في 11 منطقة من مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام 2023.#حلول_وخيارات_أكثر عبر:

https://t.co/FIqkmHi3Ka pic.twitter.com/7z66pEWqhu — برنامج سكني (@SaudiHousing) July 12, 2023