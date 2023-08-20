6 آلآف ريال غرامة في حال تجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء التحميل والتنزيل

حذرت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة التزام سائقي السيارات بالقوانين والنظام مع انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم ، وعدم تجاوز حافلات النقل المدرسي، وكذلك الالتزام بأدنى مستويات السرعة، حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.

وشددت على قائدي المركبات وجوب عدم تجاوزهم حافلات النقل المدرسي على الطرق عند توقفها للتحميل أو التنزيل، حيث إن ارتكاب هذه المخالفة يعرّض قائد المركبة لغرامة قدرها 3 آلاف ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 6 آلاف ريال في حدها الأعلى. كما نص نظام المرور على أن عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم يعد مخالفة تستوجب دفع غرامة 100 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 150 ريالاً في حدها الأعلى. من جهتها، أكدت المديرية العامة للأمن العام أن التزام قائدي المركبات بأدنى مستويات السرعة بالقرب من المباني التعليمية وإعطاء الطلاب الأولوية بعبور الطريق يسهم في سلامتهم.

حفاظًا على سلامة أبناءنا الطلبة يجب على قائدي المركبات عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق.



⁧#المرور_السعودي#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/JsnPXfpiIn — المرور السعودي (@eMoroor) August 20, 2023