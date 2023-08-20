سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

6 آلآف ريال غرامة في حال تجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء التحميل والتنزيل

سامر باطر by سامر باطر

حذرت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة التزام سائقي السيارات بالقوانين والنظام مع انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم ، وعدم تجاوز حافلات النقل المدرسي، وكذلك الالتزام بأدنى مستويات السرعة، حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.

وشددت على قائدي المركبات وجوب عدم تجاوزهم حافلات النقل المدرسي على الطرق عند توقفها للتحميل أو التنزيل، حيث إن ارتكاب هذه المخالفة يعرّض قائد المركبة لغرامة قدرها 3 آلاف ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 6 آلاف ريال في حدها الأعلى. كما نص نظام المرور على أن عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم يعد مخالفة تستوجب دفع غرامة 100 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 150 ريالاً في حدها الأعلى. من جهتها، أكدت المديرية العامة للأمن العام أن التزام قائدي المركبات بأدنى مستويات السرعة بالقرب من المباني التعليمية وإعطاء الطلاب الأولوية بعبور الطريق يسهم في سلامتهم.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...