58.3 مليار دولار قيمة سوق منتجات الجمال والعناية الشخصية في المنطقة بحلول 2025

من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لسوق منتجات الجمال والعناية الشخصية في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 58.3 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقاً لمؤسسة “يورومونيتور إنترناشيونال” المتخصصة بأبحاث الأسواق

وفي هذا السياق، تعمل الشركات المتخصصة في منتجات الصحة والجمال على تبنّي الحلول التقنية التي تمكنها من تعزيز تنافسيتها في السوق، وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصحة والجمال.

فقد أعلنت إنفور، الشركة الرائدة في قطاع الحوسبة السحابية، عن قيام شركة “ماضي إنترناشيونال”، المتخصصة في تجهيزات الصالونات ومراكز التجميل ومقرها دولة الإمارات، بنشر نظام إنفور لإدارة المستودعات (WMS) لمساعدتها في رقمنة إدارة عمليات المستودعات والمخازن، وذلك بالتزامن مع سعي الشركة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصحة والجمال في المنطقة.

وسيلعب نظام إنفور دوراً هاماً في تحول شركة “ماضي إنترناشيونال” من الاعتماد على الخدمات اللوجستية الخارجية، وتبني عمليات التخزين من المصادر الداخلية. وسيتم دمج النظام بالكامل مع نظام تخطيط موارد المؤسسات الذي تعتمده الشركة، وبما يسهم في تحقيق عدد من الفوائد الرئيسية كتحسين إدارة مستويات المخزون ودقته، وتبسيط عمليات التوزيع.

ومع النمو الكبير الذي تشهده الأعمال التجارية في المنطقة، ارتأت شركة “ماضي إنترناشيونال” أنها بحاجة لنظام جديد لإدارة المستودعات والمخزون يمتاز بقابلية التوسع والتطور لدعم احتياجات أعمالها المتزايدة. وبعد دراسة مُعمّقة ومكثفة، اختارت “ماضي إنترناشيونال” شركة “إس إن إس” لنشر نظام إنفور لإدارة المستودعات (WMS)، وذلك بفضل سمعتها المتميزة في هذا المجال، وخبرتها التقنية الكبيرة في دمج النظم القائمة عبر واجهات برمجة التطبيقات، ونموذج نشر العمليات السحابية.

وجرى تصميم نظام إنفور لإدارة المستودعات (WMS) بهدف تحسين عمليات المستويات والارتقاء بدقة المخزون، ويقدم النظام حالياً رؤى وبيانات فورية لمستويات المخزون الحالية لدى “ماضي إنترناشيونال”، الأمر الذي يمكنها من التعامل مع الطلبات بكفاءة أكبر وتقليل مخاطر نفاد المخزون. وستوفر كذلك أدوات التحليل وإعداد التقارير القوية للنظام السحابي الخاص بإدارة المستودعات رؤى وبيانات لم تتوفر مسبقاً حول عمليات المخزون والتوزيع.

وبهذه المناسبة، قال ربيع ماضي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى “ماضي إنترناشيونال”: “يُسعدنا بدء العمل بنظام إنفور لإدارة المستودعات (WMS)، وقد بتنا نشهد بالفعل المزايا العديدة لهذا النظام والتي تتمثل في زيادة الكفاءة، ومستوى دقة المخزون، وعمليات التوزيع. ونحن على ثقة أن هذا الاستثمار سيؤتي ثماره على المدى الطويل، وسيساهم بدور هامٍ في تطوير وتنمية أعمالنا”.

من جانبه، قال محمد عبيدة، مدير الخدمات لدى شركة “إس إن إس”: “نحن سعداء جداً بالعمل مع شركة ماضي إنترناشيونال على هذا المشروع المميز. لقد بذل فريقنا جهوداً كبيرة لضمان عملية نشر ناجحة وسلسلة، ونحن على ثقة أن نظام إنفور لإدارة المستودعات (WMS) سيكون له دور هام وكبير في نجاح نموذج الشركة الجديد لإدارة العمليات الداخلية”.

وقال كيري كوتسيكوس، نائب الرئيس والمدير العام لشركة إنفور في الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “نجحت شركة ماضي إنترناشيونال من خلال تبني نظام إنفور لإدارة المستودعات (WMS) من اكتساب رؤية وتحكم شامل في عمليات إدارة المستودعات والمخزون لديها، الأمر الذي سيمكنها من التركيز على خدمة عملائها وقيادة استراتيجية تنمية أعمالها في المنطقة. ونتطلع لمواصلة دعم شركة ماضي لمواصلة دعم شركة ماضي إنترناشيونال وتمكينها من تطوير وتنمية أعمالها على مدار السنوات القادمة”.