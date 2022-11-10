أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن قطاع الطاقة أحد أكثر القطاعات التي تتأثر بالهجمات السيبرانية، وأنها تستخدم كسلاح ولاتحتاج لجيوش أو عتاد. وقال وزير الطاقة خلال كلمته في “المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022″، المقام في الرياض، أن علينا أن نكون استباقيين لصد التهديدات السيبرانية، وأن على الحكومات والمنظمات التعاون لوضع حد لهذا التحدي، لان الهجمات السيبرانية تتغير بسرعة وعلينا أن نعي ذلك.
سامر باطر
محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد... More by سامر باطر